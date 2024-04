Fim de abril é marcado pela volta do tempo quente e seco em MS

O destaque da previsão para a semana é de tempo estável com elevação gradual das temperaturas, que podem atingir os 34-36°C aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25 e 45%.

A previsão, entre segunda (22) e quinta-feira (25), indica tempo com sol e pouca nebulosidade. Esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e também inibe a formação de nuvens e chuva em grande escala.

Contudo, de forma bem localizada, há probabilidade para pancadas de chuvas e tempestades, com destaque para as regiões noroeste e oeste do MS.

Já entre quarta (24) e quinta-feira (25) também não descartam-se pancadas de chuvas e tempestades localizadas nas regiões sul e sudeste do estado. Essas instabilidades ocorrem devido ao aquecimento diurno, aliado ao transporte de calor e umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Em relação às temperaturas, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-35°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-27°C e máximas entre 34-36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 18-22°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Próxima frente fria

No final do mês, a partir do dia 30 de abril, os modelos de previsão indicam aproximação e avanço de uma frente fria que favorece chuvas e tempestades. Após a passagem do sistema frontal, há probabilidade para queda nas temperaturas, principalmente nas regiões centro-sul, sudeste e sudoeste/oeste do estado.

Com informações Cemtec-MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram