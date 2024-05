‘Cassems Itinerante’ divulga agenda de atendimentos para o mês de maio

Ação da Cassems levará atendimento especializado em 8 municípios, para beneficiários do plano

Em maio, os atendimentos da ação ‘Cassems Itinerante’ começam nesta sexta-feira (03), pelas cidades de Coxim, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Já em Aquidauana os atendimentos serão realizados a partir da próxima segunda-feira (06) e em Jardim as agendas iniciam na terça-feira (07).

A agenda do mês contempla 11 especialidades médicas sendo elas: geriatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, cardiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, endocrinologia, dermatologia, psiquiatria, reumatologia e mastologia.

Para agendar atendimento, os beneficiários do plano podem entrar em contato com a Unidade Regional da Cassems em seu município. Confira a agenda completa da “Cassems Itinerante” e os locais de atendimento na sua região:

Aquidauana

Dermatologista – 06 de maio

Psiquiatra – 18 de maio

Local: Hospital Cassems de Aquidauana

Endereço: R. José Bonifácio, 115, Bairro Alto

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3241-0206

Corumbá

Endocrinologista – 03 e 04 de maio

Psiquiatra – 10,11, 17 e 18 de maio

Dermatologista – 11 e 18 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Corumbá

Endereço: Monte Castelo, nº 60 – Bairro Popular Velha

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3234-5348/3234-5349 ou (67) 9 9974-0603;

Coxim

Pediatra – 14 de maio

Dermatologista – 03 de maio

Psiquiatra – 11 de maio

Geriatra – 11 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Coxim

Endereço: Av. Virginia Ferreira 2415 – Bairro Flavio Garcia

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3291-3853

Dourados

Psiquiatra – 10, 11, 17, 18 de maio

Fonoaudiologia – 03, 04, 10,11, 17, 18, 24, 25 e 31 de maio

Terapia Ocupacional – 03, 04, 17, 18 e 31 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Dourados

Endereço: Av. Mato Grosso, 1470, Jardim Santo André

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3411-7530

Jardim

Cardiologista – 08 de maio

Pediatra – 08, 15 e 22 de maio

Dermatologista – 07 de maio

Ginecologista e Obstetrícia -18 de maio

Psiquiatra – 09 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Jardim

Endereço: Rua Tenente Hernani de Gusmão, 279

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3251-1811 ou (67) 99974-2623

Naviraí

Psiquiatra – 03 e 04 de maio

Endocrinologista – 24 e 25 de maio

Local: Centro de Especialidades Médicas da Cassems

Rua dos Pardais, 41, Jardim União

Horário de atendimento: 7h às 18h

Mais informações: (67) 9 9245-2017

Ponta Porã

Psiquiatra – 03 e 04 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Ponta Porã

Endereço: Guia Lopes, 1785 – Bairro Santa Izabel

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3437-2200

Três Lagoas

Endocrinologista – 10 e 11 de maio

Dermatologista – 04 e 18 de maio

Psiquiatra – 03, 04, 10, 11, 24 e 25 de maio

Reumatologista – 03, 04, 11, 24 e 25 de maio

Mastologista – 20 de maio

Local: Unidade Regional Cassems de Três Lagoas

Endereço: Rua Monir Thomé, 2057

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3521-9046 ou (67) 99983-3302 somente WhatsApp

Sobre a Cassems Itinerante – é uma ação desenvolvida pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), com o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pelos beneficiários da Cassems na procura por atendimento médico ao mesmo tempo em que leva assistência à saúde aos associados no interior do estado.

Ao longo de 2023, a Cassems Itinerante realizou 66.773 atendimentos. E por meio da iniciativa, a Cassems ampliou o acesso aos atendimentos especializados em aproximadamente 40%.

Atualmente, a Cassems Itinerante conta com uma equipe de 36 médicos, divididos em 13 especialidades que oferecem assistência em 13 municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

