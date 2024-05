Presença da presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, na inauguração da Flor Solar destaca compromisso com sustentabilidade

A manhã desta terça-feira (30) marca um momento significativo para a comunidade sul-mato-grossense, com a inauguração da impressionante Flor Solar no Parque das Nações Indígenas. Uma estrutura metálica que reúne inovação e sustentabilidade, com mais de 5 metros de altura, vai iluminar o horizonte, e simboliza um compromisso com o futuro sustentável de nossa região.

O monumento incorpora pétalas equipadas com painéis solares, capazes de acompanhar os diferentes ângulos de incidência solar ao longo do dia. Isso significa que ela abrirá e fechará devido ao sistema integrado e inteligente de geração fotovoltaica de energia elétrica.

A participação da presidente da FCDL – MS -Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, prestigiou o evento e reconhece a importância da inovação tecnológica. Sua presença destaca o apoio crucial do setor empresarial as iniciativas voltadas para a sustentabilidade, e também ressalta a relevância da colaboração entre diferentes entidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável.

A presidente da FCDL-MS parabeniza os 10 anos da Energisa em Mato Grosso do Sul e agradece a parceria da empresa com nossas Entidades.

“Gostaria de destacar a gestão de excelência do presidente Marcelo Vinhaes, que, junto com o governo do estado, presenteia Campo Grande com essa inovação tecnológica alinhada à sustentabilidade, a Flor Solar aqui inaugurada, contribuindo com a educação ambiental e oferecendo benefícios e comodidade para a sociedade campo-grandense e sul-mato-grossense. Agradecemos também ao governador Eduardo Riedel, à SEMADESC e à AGEMS que abraçaram o projeto”, finalizou Inês Santiago, que estava acompanhada de Adelaido Vila, presidente da CDL.

A Flor Solar além de ser uma estrutura impressionante, é também uma fonte de energia limpa e renovável, simbolizando o potencial ilimitado de nosso estado em liderar a transição para um futuro mais sustentável. Com sua capacidade de gerar até 40% mais energia do que sistemas solares convencionais, esta iniciativa não só promove a conscientização ambiental, mas também oferece benefícios práticos para os visitantes do Parque das Nações Indígenas.

Com informações da assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram