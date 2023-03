Bracell incentiva mulheres em oportunidades de trabalho na área florestal

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, tem como um de seus valores o incentivo ao aprendizado como ferramenta para a melhoria contínua. E durante o mês de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março, a companhia reforça a participação de mulheres no agronegócio, setor que antes era composto predominantemente por homens.

Um exemplo é a operadora de máquina florestal, Alessandra de Lima Silva, que atua em Santa Rita do Pardo, tem 43 anos e mãe de três filhos. Ela trocou o trabalho de salgadeira pela silvicultura e está na empresa desde dezembro de 2022.

Alessandra foi uma das mulheres que se desafiaram e se candidataram às vagas para operadora de máquina florestal, fez o curso de capacitação oferecido pela Bracell e, hoje, atua no setor.

“Eu sou apaixonada por máquinas, fui criada em fazenda e sempre digo que no meu corpo não corre sangue, corre combustível”. Hoje, chefe da família após ficar viúva em 2014, a colaboradora encontrou no setor florestal o espaço para se desenvolver profissionalmente. “Sou muito feliz pilotando a máquina. O trabalho me ajudou na cura da depressão profunda, síndrome do pânico e da anorexia nervosa”, completa.

Assim como ela, outras mulheres têm encontrado no setor de florestas plantadas uma oportunidade para crescimento profissional. Maria Fernanda Vieira Rocha, 39 anos, é pesquisadora de Tecnologia da Madeira no setor de Pesquisa e Desenvolvimento da Bracell Bahia.

Mineira, ela se formou em Engenharia Florestal e direcionou todo o seu foco a trabalhos relacionados à Tecnologia da Madeira, uma área predominantemente dominada por homens. Isso refletiu em dedicação, com anos de estudo, para se capacitar e hoje representar essa área na Bracell. A pesquisadora destaca que, cada dia mais, tem se surpreendido com o número de mulheres ocupando posições estratégicas na companhia.

“Eu quero, eu posso e eu vejo, aqui na Bracell, gestoras que me inspiram e me fazem acreditar. Estarei entre as mulheres que ocupam estes espaços estratégicos na empresa”, disse Maria Fernanda.

Letícia Duron Cury, 31 anos, é analista de Qualidade Florestal na Bracell SP e doutoranda. Ela comentou que, quando entrou na empresa, já estava fazendo mestrado e sempre contou com o apoio da companhia. A analista destaca também que, atuar como cientista requer o aprendizado contínuo, ainda mais nesse mundo dinâmico de tecnologia e inovações.

“Hoje, já estou fazendo doutorado. Essa troca de conhecimento tem sido uma experiência muito interessante. Vários conteúdos que vejo no acadêmico, consigo trazer para uma aplicação e, no caso da Bracell, em alta escala. É um aprendizado muito rico”, compartilhou.

Compromissos

A Bracell traz pautas de ações de equidade de gênero relacionadas à Organização das Nações Unidas. Entre elas, a empresa é signatária do Pacto Global da ONU, e se compromete voluntariamente com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) e com a agenda de promoção do empoderamento feminino por meio das WEP’s (Women’s Empowerment Principles – Princípios de Empoderamento das Mulheres).

Os WEPS são um conjunto de diretrizes que oferece orientação às empresas sobre como promover a igualdade de gênero no local de trabalho, no mercado e na comunidade.

“A adesão a esses princípios reforça o compromisso da companhia como agente transformador da sociedade e visa fomentar ainda mais o desenvolvimento de políticas e de iniciativas que promovam o empoderamento de mulheres dentro e fora da Bracell”, diz Laís Drezza, gerente de Sustentabilidade da Bracell.

A Bracell recentemente também aderiu à RMF (Rede Mulher Florestal), uma organização independente e pioneira que promove ações para a equidade de gênero com foco na inclusão de mulheres no setor.

O setor florestal, historicamente, é ocupado por homens, sendo assim, a RMF fundada em 2018, passou a promover a discussão de gênero e promover o respeito a diversidade e a igualdade de oportunidades para o público feminino no setor.

Novas oportunidades

As mulheres interessadas em integrar o time da companhia podem conferir as vagas disponíveis no setor florestal no site da empresa.

São mais de 500 oportunidades, como: Operador (a) de Máquina de Terraplanagem, Motorista Transporte de Carga, Especialista em Estradas (Silvicultura), Operadoras(es) de Máquinas Florestais I (Trainee), Engenheira(o) de Projetos Florestais e Encarregada (o) de Viveiro. Para as posições, são exigidos diferentes níveis de escolaridade, experiência na área e qualificação profissional.

Os colaboradores contratados terão direito a uma série de benefícios, como participação nos resultados, bônus por produtividade, plano médico e odontológico (incluindo dependentes), vale-alimentação, refeição e transporte fretado. Quem vier de cidades diferentes do local em que a vaga é oferecida receberá auxílio financeiro para a mudança, além de hospedagem nos primeiros 30 dias.

“Cada vez mais, mulheres tem se desenvolvido em áreas que antes eram somente ocupadas por homens e temos como objetivo, atrair o público feminino a ocuparem esses espaços. A adoção de práticas sustentáveis e éticas pautam o trabalho da Bracell, que investe em recursos e processos para a capacitação e melhoria contínua não só nas operações industriais, como também na rotina dos seus colaboradores. A companhia está comprometida a fomentar a posição de mulheres, por meio de seu programa de diversidade e inclusão e ficamos muito felizes em caminhar nessa direção e contribuir para ampliar a inclusão de mulheres na indústria e no setor florestal”, diz Marcela Pereira, gerente de Recrutamento e Seleção.

Sobre a Bracell

A Bracell é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, com duas principais operações no Brasil, sendo uma em Camaçari, na Bahia, e outra em Lençóis Paulista, em São Paulo. Além de suas operações no Brasil, a Bracell possui um escritório administrativo em Cingapura e escritórios de vendas na Ásia, Europa e Estados Unidos.

Sobre a RGE

A RGE Pte Ltd gerencia um grupo de empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais. As atividades vão desde o desenvolvimento e a colheita de recursos sustentáveis, até a criação de diversos produtos com valor agregado para o mercado global.

O compromisso do grupo RGE com o desenvolvimento sustentável é a base de suas operações. Todos os esforços estão voltados para o que é bom para a comunidade, bom para o país, bom para o clima, bom para o cliente e bom para a empresa.

A RGE foi fundada em 1973 e seus ativos atualmente ultrapassam US$ 30 bilhões. Com mais de 60.000 funcionários, o grupo tem operações na Indonésia, China, Brasil, Espanha e Canadá, e continua expandido para envolver novos mercados e comunidades. www.rgei.com

Com informações da assessoria