Hospital Veterinário da UFMS amplia atendimento a casos de alta complexidade

Hospital Veterinário da UFMS divulgou na manhã desta quarta-feira (8), que houve uma ampliação nos atendimentos de casos de alta complexidade e emergência, a partir de uma parceria celebrada com a Prefeitura de Campo Grande. Com o convênio, os animais encaminhados pela Unidade do Bem-Estar Animal (Ubea) têm acesso a serviços como consultas especializadas, exames laboratoriais, exames de diagnóstico por imagem, atendimento de urgência e emergência e internação 24 horas, para tutores que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

A vice-reitora Camila Ítavo destaca que o Hospital Veterinário é referência e afirma que a novidade contribui para os estudantes da Instituição. “A Prefeitura está financiando para que a gente faça esse serviço. É muito bom porque aumenta a casuística e impacta positivamente na formação dos nossos estudantes de Medicina Veterinária da graduação, do mestrado, do doutorado e da residência”, celebra.

A subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Luiza Lourenço de Oliveira Lima, celebra a parceria. “A nossa capital é pioneira no estado em atenção básica no atendimento médico veterinário de animais domésticos. Com a realização desse convênio, os tutores e o segmento de proteção animal contarão com um serviço completo e gratuito”.

O diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, Fabrício de Oliveira Frazílio, detalha que a Ubea realiza a triagem e a seleção de casos complexos, para posteriormente encaminhar ao Hospital Veterinário. Assim, o tutor poderá ser recebido com seu pet no Hospital e a conduta clínica ou cirúrgica será realizada.

“Hoje estamos entre os cinco hospitais veterinários de universidades federais do país em quesito de estrutura física, garantindo atendimento de qualidade e confiança para a população”, enfatiza o diretor.

Para o vice-coordenador do Hospital, Diogo Helney Freire, a cooperação contribui para o cumprimento da missão da Universidade, ao atender a demanda por atendimento aos pequenos animais. “Proporciona vivência aos nossos estudantes da graduação e pós-graduação, tornando-os profissionais qualificados para atender a demanda da sociedade e ainda garantir à população da nossa capital o acesso à estrutura e equipamentos de ponta, além de profissionais experientes e capacitados para atender os pets da melhor maneira possível”.

Para ter acesso ao serviço gratuito pela Prefeitura, o tutor deve passar primeiro pela Unidade de Bem-Estar Animal. O atendimento é voltado a cidadãos campo-grandenses que têm o Número de Identificação Social (NIS) ou organizações não-governamentais e protetores devidamente registrados. Os telefones para contato são 156 ou 2020-1397.

Além da parceria com o município, o Hospital Veterinário segue com os atendimentos com valores acessíveis à população em geral. As vagas são limitadas e o agendamento é feito por telefone ou presencialmente, de segunda a sexta-feira a partir das 7h. O Hospital fica localizado na avenida Senador Filinto Müller, nº 2443, Vila Ipiranga, em Campo Grande.