Zema será lançado pré-candidato à Presidência em agosto e amplia disputa no campo da direita

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), será oficialmente lançado como pré-candidato à Presidência da República em evento marcado para o dia 16 de agosto, em São Paulo. A iniciativa é vista como um movimento estratégico do partido Novo para se consolidar como uma alternativa viável no campo conservador nas eleições de 2026.

De acordo com Eduardo Ribeiro, presidente nacional do partido, a escolha de Zema representa a renovação que o Novo deseja oferecer ao eleitorado. “Em 2018, Zema era um desconhecido. Mesmo assim, conquistou os mineiros e venceu as eleições. Ele tem totais condições de fazer o mesmo pelo Brasil”, afirmou.

Zema está à frente do governo de Minas Gerais desde 2019 e tem como principais bandeiras a responsabilidade fiscal e a gestão eficiente do setor público. Sua administração é marcada por políticas de enxugamento da máquina pública e equilíbrio das contas estaduais, temas que devem compor o eixo central de sua pré-campanha nacional.

Na última segunda-feira (14), o governador mineiro se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para comunicar pessoalmente sua intenção de disputar o Palácio do Planalto. Segundo aliados, Bolsonaro recebeu a notícia com entusiasmo e destacou a importância de a direita apresentar múltiplas candidaturas no primeiro turno, como forma de ampliar seu alcance e presença eleitoral.

Com a pré-candidatura, Romeu Zema entra em um campo político que já conta com outros nomes consolidados, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que também se lançou como pré-candidato à Presidência em abril deste ano. A tendência é de uma disputa acirrada dentro da própria direita, com Zema buscando se destacar pelo perfil técnico e gestor.

O lançamento da pré-candidatura deve reunir lideranças do Novo, aliados políticos e empresários simpáticos à pauta liberal e à eficiência administrativa. A expectativa do partido é usar a campanha para fortalecer a sigla nacionalmente e ampliar sua presença no Congresso em 2026.

