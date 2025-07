Engenheiro de SP é preso após perseguição e manobra perigosa em Dourados (MS)

Um engenheiro civil de 43 anos, morador de Catanduva (SP), foi preso na tarde desta segunda-feira (21) após desobedecer ordem de parada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e provocar uma perseguição que se estendeu até o município de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do site local, Dourados News, o suspeito conduzia um Fiat Argo pela BR-463, na altura do km 68, quando ignorou a sinalização dos agentes e iniciou fuga em alta velocidade. No trevo de acesso à cidade de Laguna Carapã, ele voltou a receber ordem de parada, mas mais uma vez desobedeceu, prolongando a perseguição.

Ao entrar em Dourados, o motorista trafegou na contramão pela Avenida Hayel Bon Faker e realizou uma manobra perigosa conhecida como “cavalinho de pau”, antes de seguir até a Rua Rouxinol, onde foi finalmente interceptado e detido pelos policiais.

Durante a abordagem, o engenheiro alegou que estava na cidade a trabalho, mas não soube informar detalhes sobre a atividade que iria realizar. Ele também disse ter se assustado com a aproximação da polícia, justificando a fuga, e negou ter realizado a manobra perigosa ou dirigido na contramão.

Uma busca foi realizada no interior do veículo, com apoio de cães farejadores, mas nada de ilícito foi encontrado. Ainda assim, o homem foi autuado em flagrante por desobediência e direção perigosa.

A fiança foi estipulada em R$ 2 mil. Como o valor não foi pago até o momento, o engenheiro permanece preso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.