Controle aéreo e terrestre fazem com que PRF consolide recordes de apreensões

No terceiro mês deste ano, agentes já localizaram alto volume de drogas nas rodovias

Na última segunda-feira (27), a PRF (Polícia Rodoviária Federal), realizou a maior apreensão de cocaína da história, em Mato Grosso do Sul. A ação aconteceu durante uma fiscalização de veículos que transportavam produtos perigosos e, na ocasião, abordaram um caminhão-tanque, onde foram encontradas e aprendidas 1,8 toneladas de cocaína. Esta é apenas uma das conquistas registradas pelos agentes que atuam no Estado e que tem se tornado referência no combate ao tráfico de drogas para todo o país.

Conforme informações da PRF, o recorde foi consolidado graças à expertise dos agentes durante uma abordagem. Na ocasião, o condutor demonstrou nervosismo, levantando suspeitas na equipe, que encontraram a droga em um compartimento oculto do veículo, com o auxílio de dois cães farejadores. O motorista foi preso e o caminhão encaminhado para a Unidade Operacional da PRF, em Sidrolândia.

O condutor disse, em depoimento, que foi contratado por R$ 20 mil para transportar a cocaína, do município de Jardim (MS) para Campo Grande, e que receberia ainda o veículo como parte de pagamento.

Questionado sobre os principais motivos destas apreensões, o inspetor da polícia rodoviária federal (PRF), Tércio Baggio, destacou que, pelo menos, três fatores contribuem para o alto índice de apreensões de drogas no Estado. “O primeiro é a demanda do mercado consumidor, o segundo, o aumento da produção e o terceiro é o incremento da PRF no combate ao tráfico de drogas”, explicou.

O policial ainda destacou o incremento no quadro de profissionais nos últimos quatro anos, assim como o das ferramentas de trabalho. “Tivemos concursos que aumentaram nossos policiais de 400 para700, e também, recebemos um helicóptero novo, além de investimentos em reformas das unidades em todo o Estado. Então, os últimos anos foram de grandes investimentos e a conjugação desses três fatores tornou os números mais evidentes”, comemorou.

Balanço realizado pela polícia rodoviária indicou que ano após ano, os números de apreensões se tornam cada vez mais significativos. As cinco maiores apreensões de maconha aconteceram dentre os anos 2021, em Rio Brilhante, com 29,2 toneladas; 2020, em Iguatemi, com 28 toneladas; no mesmo ano, em Naviraí, foram apreendidas 25,7 toneladas e em Ponta Porã outras 22 toneladas. Anos antes, em 2017, também em Ponta Porã, os agentes localizaram 22,6 toneladas.

Sobre apreensões de cocaína, produto que tem ganhado destaque durante as apreensões, as cinco maiores cargas foram as identificadas em 2023, na cidade de Sidrolândia, com 1,8 tonelada; em 2019, na cidade de Ponta Porã, com 940 kg e em Dourados, com outros 630 kg, bem como em 2018, quando os agentes de Água Clara apreenderam 889 kg e no ano passado, em Terenos, onde foram constatados outros 607 kg.

Últimas apreensões

Segundo as informações da polícia rodoviária federal, somente nesta semana foram apreendidos 2.070 quilos de cocaína, resultado da integração das equipes da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, em Mato Grosso do Sul. A mais recente aconteceu última sexta-feira (3), na Capital, quando os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-163 e abordaram um caminhão Scania/G 380.

Durante a abordagem, o condutor, de 47 anos, demonstrou nervosismo, levantando suspeitas nos policiais, momento em que o Núcleo de Operações com Cães da PRF foi acionado e, com o auxílio dos cães de faro K9 Thor e K9 Amélia, foram encontrados tabletes de pasta base de cocaína em um compartimento oculto no caminhão.

Após o flagrante, o motorista confessou ter recebido o ilícito em Rondonópolis e que deveria entregá-lo no interior de Santa Catarina. Pelo transporte, ele receberia R$ 20.000,00. O preso, o caminhão e a cocaína foram entregues à polícia federal, em Campo Grande.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

