Vice-prefeito de Ladário, Dr. Juliano visita a Casa Rosa e conhece modelo de sucesso no combate ao câncer de mama

Nesta quarta-feira (26), a Casa Rosa, localizada no bairro Tijuca, em Campo Grande, recebeu a visita do vice-prefeito de Ladário, Dr. Juliano. Acompanhado pelo vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha, ele conheceu de perto o funcionamento da iniciativa que se tornou referência nacional no atendimento gratuito e ágil às mulheres que precisam de consultas, exames e biópsias de mama pelo SUS.

Durante a visita, Dr. Victor Rocha apresentou não apenas a Casa Rosa, mas também a Casa Azul, projeto voltado à saúde do homem. Ele explicou como ambas as iniciativas vêm transformando a realidade da saúde pública, zerando filas e garantindo diagnósticos rápidos para a população.

O encontro teve como principal objetivo discutir a realização de um mutirão de atendimentos em Ladário, levando o modelo bem-sucedido da Casa Rosa para o município. “Nosso compromisso é expandir esse atendimento humanizado e eficiente, garantindo que mais mulheres e homens tenham acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce”, destacou Dr. Victor Rocha.

Dr. Juliano elogiou a estrutura e a organização do projeto, reconhecendo a importância de levar essa experiência para Ladário. “Ver de perto esse trabalho nos inspira a buscar soluções semelhantes para nossa cidade. Esse mutirão será um grande passo para oferecer mais saúde e qualidade de vida à população”, afirmou o vice-prefeito.

Com a parceria entre a Casa Rosa e a Prefeitura de Ladário, a expectativa é que, em breve, o município receba uma ação especial da Casa Rosa, reforçando a luta contra o câncer de mama e de próstata e garantindo atendimento de excelência às mulheres e aos homens da cidade.