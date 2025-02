Operação Imitate: PF combate fraude em suprimentos da Receita Federal em Corumbá

A Polícia Federal investiga quadrilha que fraudou cartão de suprimento de fundos da Receita Federal em 2024 em Corumbá, cerca de 428 km de Campo Grande. O valor do prejuízo não foi divulgado. Logo nas primeiras horas desta quinta-feira (27), a PF deflagrou a ‘Operação Imitate’ o qual um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Segundo nota da Polícia Federal, no local foram apreendidos celulares e mídias diversas, material este que será periciado. “O objetivo é identificar demais pessoas envolvidas na trama criminosa, além de recuperar o prejuízo causado à União”.

Entenda

O suprimento de fundos se trata de um cartão usado para as despesas que não possam aguardar o tempo necessário para o ciclo normal de um dispêndio (licitação ou contratação direta), seja pelo seu caráter anormal ou pela pronta resposta a ser dada para satisfazer uma necessidade pública.

Consiste no adiantamento de numerário a servidor previamente designado, inclusive com a nota de empenho em nome do servidor, que fará uso do dinheiro para atendimento de necessidades da administração e depois prestará contas.