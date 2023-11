Vereadores votam um Veto e um Projeto na sessão de terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Veto e um Projeto na sessão ordinária desta terça-feira (07). Em única discussão e votação os parlamentares votam em Plenário o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 10.936/23, que autoriza o Poder Executivo a implantar o estudo da constituição em miúdos nas escolas da Rede Municipal de Ensino – REME, no âmbito do município de Campo Grande – MS, e dá outras providências. A proposta foi apresentada pelo vereador Papy.

Já em primeira discussão e votação será votado o Projeto de Lei n. 10.921/23, que acrescenta e modifica dispositivos na Lei n. 6.437, de 14 de abril de 2020, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges, Papy e William Maksoud.

Palavra Livre – A sessão contará com a participação da presidente do Conselho de Saúde Local da Unidade de Saúde da Família – USF “Dr. Judson Tadeu Ribas” – Moreninha III, Lilian Patricia R. M. da Rocha Nogueira, que fará uso da Tribuna para falar sobre a saúde da mulher. O convite foi feito pelo vereador Zé da Farmácia.

