Pesca no lago do Parque Antenor Martins em Dourados é liberada nesse domingo; confira regras

A Prefeitura de Dourados, através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, irá liberar a pesca no lago do parque Antenor Martins, neste domingo (5). A entrada dos participantes será exclusivamente pela rua José Roberto Teixeira

A atividade é gratuita e será permitida das 6h às 17h30. Algumas regras, porém, devem ser seguidas.

Confira o regulamento:

⦁ Só é permitido UMA LINHA NA ÁGUA POR PESCADOR, ou seja, apenas um equipamento de pesca por pessoa.

⦁ É proibido a utilização de qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação, como redes, tarrafas , joão bobo, espinhel, etc…

⦁ Fica proibida a alimentação com ceva, milhos, farelos, quireras, entre outros;

⦁ Poderão pescar qualquer pessoa acima de seis anos, independente de sexo, cor, religião, estado físico ou mental, desde que com seus responsáveis.

⦁ Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsável.

⦁ Fica proibida a entrada de bebidas alcóolicas;

⦁ Fica autorizada a entrada de cadeiras, assentos, bebidas NÃO alcoólicas e alimentos;

⦁ O peixe capturado pode ser levado para casa sem qualquer custo e deve-se respeitar o limite de apenas três exemplares de peixe por pescador.

⦁ Fica proibida circulação de veículos dentro do parque;

⦁ O usuário que descumprir as regras deste regulamento será retirado do local;

⦁ Os participantes deverão recolher os lixos gerados durante o evento, acondicionando-os e depositando-os nos locais indicados;

⦁ Fica proibida qualquer tipo de aparelhagem sonora;

⦁ Qualquer confusão, animosidades e desentendimentos, os participantes envolvidos serão retirados do local.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

