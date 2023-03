Vereadores votam três projetos dentre eles ampliação para fundo social

Os vereadores da Capital nesta quinta-feira (2), devem votar três projetos.

]Em segunda discussão, será avaliado o Projeto de Lei 10.357/21, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Comunidade Quilombola Tia Eva. Conforme a proposição, o lançamento oficial do projeto aconteceu no dia 20 de maio de 2021, com a proposta de requalificação urbana para receber espaços de lazer, feiras para incentivo do comércio local, além de encontros culturais e eventos.

Também em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei 10.716/22, que institui o Estatuto da Desburocratização no âmbito do Município de Campo Grande. A proposta é do vereador Dr. Loester e busca simplificação de atos administrativos no curso da prestação do serviço público. A proposição lista algumas medidas para facilitar a parte de documentação nos processos administração, a exemplo da dispensa de reconhecimento de firma, podendo essa confirmação ser feita pelo agente administrativa.

Já em primeira discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 10.867/23, que altera o anexo I da Lei 6.799, de 1º de abril de 2022. A proposta é de autoria da Mesa Diretora e busca substituição de entidades indicadas na lei que institui o Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais. Pela proposição, a Associação Nova Criatura passa a ser beneficiada.

