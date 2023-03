Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

A quinta já começa maravilinda para o seu lado e você tem motivos para glorificar em pé, minha consagrada, meu consagrado! Vênus fecha parceria com Júpiter aí no seu signo, multiplica a sua sorte e deixa o seu carisma tinindo. Isso significa que o dia será abençoado pelos astros e tudo deve transcorrer de acordo com as suas expectativas no trabalho, com grana e principalmente na vida pessoal. Quem planeja viagem vai contar com proteção extra e novidades empolgantes podem marcar presença nos contatinhos. Há grandes possibilidades de começar namoro firme. Tudo azul com o love, mas Mercúrio pede atenção com a saúde à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje você tem tudo para subir no conceito dos chefes ao mostrar suas competências, tourinho! Aposte alto em suas qualidades para se destacar no trabalho e não perca nenhuma chance de defender seus pontos de vista. Só não convém se empolgar muito com promessa de dinheiro fácil e negociações que envolvam riscos. É melhor confiar na sua intuição e só tomar decisões quando tiver absoluta certeza de que está no caminho certo. Sua saúde ficará mais protegida se ficar bem longe de excessos. Astral movimentado nos assuntos do coração, mas as vibes mais incríveis devem pintar à noite, quando Mercúrio promete emoção, sucesso e realização. Amor e amizade vão caminhar lado a lado.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Pode ir mexendo os seus pauzinhos para ir atrás dos seus objetivos porque se depender das estrelas hoje você vai chegar mais perto dos seus sonhos, meu cristalzinho! O cenário astral tá propício para alcançar grandes feitos, realizar planos e embolsar uma grana extra. Pix ou recurso que não espera pode cair na sua conta e te ajudar a diminuir ou dar fim na fila dos boletos. Dia produtivo e dinâmico na vida profissional. No lado amoroso, Vênus e Júpiter dão sinal verde para suas investidas e entregam a chave para você abrir as portas da felicidade na paquera e no romance. Clima delicioso e estimulante com o crush ou o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros abrem a manhã com vibes superpositivas e prometem um período perfeito para você lacrar e lucrar, cancerianjo! A Lua continua em sua companhia e troca likes com Urano, favorecendo seus planos e suas iniciativas. Com a mente bombando de ideias, pode sonhar, criar, pensar em projetos promissores para o futuro. Bom dia para atrair novas amizades e somar forças com colegas de trabalho: apoio alheio não vai faltar. Mercúrio traz novos ventos à noite e anuncia surpresinhas com gente de longe. Se está na pista, seu charme e boa lábia vão fazer sucesso e atrair contatinhos. Com o mozão, é hora de dar asas à imaginação e curtir tudo o que vocês gostam.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua no inferno astral pode não ajudar muito, mas não esquenta, porque Vênus e Júpiter vão jogar no seu time e levantar a sua bola nesta quinta. Com zero vontade de ficar só, você buscará companhia, novidade e vai querer sair da rotina – pode conhecer gente bem interessante. Também contará com ideias avançadas e muita criatividade no serviço. Aproveite os bons estímulos para trocar experiências com os colegas e ampliar a clientela, se trabalha por conta. Estudos, interesses que envolvam faculdade ou viagem em alta.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quintou com vibes benéficas e promessas de transformações maravilhosas, meu docinho! As estrelas potencializam seu lado sociável, seu instinto para negociar e convidam a sair da sua zona de conforto. O momento é favorável pra apostar em novos projetos e ousar mais em suas iniciativas, pois você tem boas chances de sair no lucro. O dia reúne ótimas energias nas finanças, no trabalho, nas amizades e também na paixão. Se busca um love, tire proveito da sua seducência, confiança e vai com tudo pra dar match no crush. A noite, Mercúrio reforça as oportunidades de conquista e avisa que um lance firme pode começar. Com o mozão, a relação deve ganhar romantismo e emoções mais intensas devem rolar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sonhando com uma promoção ou mudança profissional, librinha? Vai que é tua! Hoje o céu tá forrado de boas oportunidades para você exibir seus talentos e mandar ver no trabalho. Também pode contar com a adesão e o apoio de pessoas que partilham interesses contigo. Vênus e Júpiter duplicam a sorte para consolidar parcerias e acordos enquanto a Lua destaca as suas principais qualidades. É claro que outros setores da sua vida estarão bem servidos e não vai faltar disposição para engordar seus ganhos. Nos contatos e relacionamentos sua popularidade vai subir e há sinal de sucesso pleno. O crush pode cair de amores por você e propor algo mais sério. Clima alegre e descontraído no romance.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os ventos sopram a favor do seu progresso, escorpiãozinho, e tudo indica que você vai esbanjar autoconfiança, inovação e criatividade para se dar bem. Há boas chances de faturar com seu jeito dinâmico e batalhador, sem falar que pode ganhar elogioso com ideias mais arrojadas e modernas. Também terá vitalidade abundante na saúde e muito pique para se movimentar. Viagem ou passeio que planeja deve agradar em cheio. À noite, Mercúrio desembarca em seu paraíso e abre os seus caminhos no amor. Pode apostar alto em seu poder de atração e investir no crush porque vai dar conquista na certa. A relação com o mozão deve ficar do jeito que você gosta e os dois vão se entrosar numa ótima.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vênus e Júpiter fecham parceria e iluminam o setor mais positivo do seu Horóscopo, anunciando um dia sortudo, alegre e bem animado pela frente. Aproveite as vibes positivas para conseguir aquilo que vem desejando há tempos porque hoje tá tranquilo, tá favorável. Se gosta de arriscar palpites em jogos e apostas, corre para a casa lotérica. De quebra, a Lua sorri para Urano e destaca as suas habilidades, sinal de que você tem tudo para embolsar uma grana e sobressair no trabalho. Na paquera, seu charme estará irresistível e pode dar match na primeira troca de olhares com o crush.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Urano segue no seu paraíso e forma aspecto positivo com a Lua, revelando que hoje tem indicação de sorte e money no seu caminho. Seu lado criativo e inovador estará em evidência, sinal de que vai ser fácil pensar em formas diferentes de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Trabalhar em equipe e somar forças com os colegas serão as pedidas para fazer o serviço render. Astral animado em família e possibilidade de rever alguém que já balançou seu coração. À noite, Mercúrio ativa seu poder de comunicação e revela que você tem tudo para encantar o crush com seu bom papo. Com o mozão, o diálogo se fortalece e o momento é ideal para resolver qualquer picuinha a dois. A sintonia vai dar as cartas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Bom dia para finalizar algumas tarefas, seja no trabalho ou em casa. Se estiver precisando de uma grana extra, saiba que os astros enviam ótimas energias nessa área. Há chance de conseguir um dinheiro a mais, porém, terá que se dedicar em dobro, meu cristalzinho. Mas se você mergulhar nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai sobrar tempo pra se cuidar e até praticar exercícios físicos ou iniciar aquela dieta nova! Seja persistente, afinal, mudar alguns hábitos exige muito esforço. Tá na pista? Pode se envolver com alguém que conheceu através dos colegas ou no trabalho. O romance anda meio sem sal, mas não desanime.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou e o seu astral está como? Pra lá de protegido, meu cristalzinho! A Lua segue rolezando no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca energias maravilindas no céu, favorecendo seus interesses pessoais, profissionais e financeiros. Os assuntos de trabalho devem fluir sem complicações e a sorte vai te acompanhar em matéria de grana. A saúde também fica blindada e você terá disposição para dar e vender. Agora, é nos contatos e relacionamentos que as surpresas mais gostosas tendem a pintar e o amor virá em primeiro lugar. Mercúrio desembarca no seu signo à noite e avisa que um romance firme surge em seu horizonte. Na união, um clima de grande sintonia deve imperar com o xodó.

