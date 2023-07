Vereadores reclamam de interferências negativas na gestão da prefeita

Comentários de falta de atendimentos foi como alerta para Adriane Lopes

Durante a sessão da Câmara, realizada nessa quinta-feira (29), dois vereadores expressaram suas preocupações sobre supostos “ventos ocultos” que estariam assombrando e interferindo de maneira negativa na gestão da prefeita Adriane Lopes (PP). O debate foi iniciado pelo vereador Coringa (PSD), que manifestou sua insatisfação em relação a alguns secretários municipais que não estariam atendendo suas indicações, quando procurados por ele. O parlamentar não citou nomes. “Tem alguns secretários do município que estão jogando contra a gestão, e está jogando os vereadores contra, também.

Em tudo que essa gestão precisa, a gente é parceiro. E agora, falando por mim, tem alguns secretários puxa-sacos da prefeita levando e trazendo situações e às vezes queimando vereadores. E as coisas não acontecem para a população. Infelizmente, tem alguém da cúpula da prefeitura que está ouvindo demanda de vereadores e do vereador Coringa que não está chegando à população, por conta de secretários que jogam contra.”

Em defesa da gestão, o vereador Professor Riverton (PSD) disse que não enxerga dessa forma e que a culpa não deveria ser transferida para a prefeita. “Quando tem algum secretário que está travando a gestão ou por falta de gestão, que a gente dê nomes, vá até a prefeita e pontue isso.”

Endossando essas críticas, o vereador Valdir Gomes (PSD) concordou com Coringa e afirmou que a base de apoio da prefeita Adriane ainda é frágil, quando poderia ser sólida como concreto. Gomes ressaltou que a prefeita está cercada de pessoas que não contribuem efetivamente para sua gestão e ameaçou citar nomes. “É uma base que hoje é de madeira.

Existem pessoas infiltradas que querem falar em nome da prefeita. Existem pessoas dentro daquele gabinete. Se quiser, eu vou dar nome, que insufla aí fora e quer falar em nome da prefeita. Isso depõe contra ela. Tem pessoas lá conversando fiado, até politicamente. Agora, que realmente existe um vento contrário falando em nome dela, existe. Esse é um assunto que tinha que vir à tona.”

Ambos os vereadores fizeram suas declarações como um alerta à prefeita, instando-a a ficar atenta à sua equipe e às pessoas que falam em seu nome, inclusive em assuntos políticos. Suas falas foram interpretadas como um pedido para que Adriane Lopes exerça um maior controle sobre sua administração e promova mudanças, caso necessário.

Para suavizar as críticas, o vereador Beto Avelar, líder da prefeita, na Câmara Municipal e também filiado ao PSD, informou aos colegas que houve uma reunião com todo o primeiro escalão da administração municipal. Ele destacou que a orientação de Adriane é que os secretários recebam os vereadores, quando procurados e que atendam às demandas da população. “Com relação ao secretariado, a prefeita tem essa convicção. Essa Casa, apesar de ser ampla, com partidos diferentes e visões diferentes, nós pensamos em Campo Grande. Tem projetos que não passaram porque houve entendimento da Casa. E isso é salutar. No sábado (24), houve reunião, mas uma das situações que foi levantada é essa questão do secretariado não só atender os vereadores, como também a população.” Posteriormente, o vereador Coringa pediu para retirar da ata a palavra puxa-saco, após orientação do vereador Dr. Loester.

[Rayani Santa Cruz– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.