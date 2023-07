Gasolina já é encontrada a R$ 5,59 com retorno dos tributos federais

Conforme estimativa da Fecombustíveis, a previsão de aumento é de R$ 0,33

Com o retorno dos tributos federais, o litro da gasolina já está sendo encontrado por R$ 5,59, em Campo Grande. Isso porque a medida provisória n° 1.163, que reduz as taxas, expirou no dia 28 de junho. O etanol também terá aumento.

Segundo a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), o retorno das alíquotas de PIS/Cofins vai somar mais R$ 0,33 na gasolina e R$ 0,22 no etanol. “A Federação demonstra preocupação com o retorno da cobrança integral dos impostos federais PIS, Cofins e Cide sobre a gasolina, etanol anidro e hidratado e GNV, a partir de 29 de junho, e não dia 1° de julho”, diz parte do comunicado.

Conforme a última pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço médio da gasolina, vendida em Campo Grande, sai a R$ 5,03. Conforme explicou o gerente de um posto, que não quis ser identificado, o aumento já havia sido comunicado. “Esse imposto, basicamente, diz respeito à gasolina, nós já fomos orientados pela assessoria da distribuidora a reforçar o estoque, pois, com esse retorno do imposto federal, o litro da gasolina vai aumentar”, ressaltou.

Também em outro posto, no qual o gerente preferiu não se identificar, o valor vai subir. “Agora, com a volta do imposto federal, o PIS/Cofins que estava congelado, significa um aumento de novo nos combustíveis. Aqui, em nosso posto, esse aumento acontecerá assim que fizermos a compra com o preço novo, já com a inclusão do imposto, isso para o começo do mês de julho”, explicou.

Preços

A equipe de reportagem do jornal O Estado esteve em sete pontos de abastecimento, para conferir os efeitos com o fim da medida. Em um posto localizado na avenida Gury Marques com a rua Ana Luiza de Souza, o imposto já é sentido, com litro da gasolina sendo vendido a R$ 5,59, já que o valor anterior era de R$ 4,97.

Em outro posto, localizado na avenida Costa e Silva com a rua Benedito Campos, o litro da gasolina custa R$ 4,97. Funcionários disseram que, na unidade, ainda não teve aumento no preço, mas a previsão é para esta sexta-feira.

Na avenida Costa e Silva com a rua Cosme Damião, o aumento já foi atualizado, saindo de R$ 4,99 para R$ 5,34. Na mesma avenida, esquina com a rua Thomás Edson, o valor ainda é R$ 4,97, com previsão para aumentar no sábado, segundo funcionário do local.

Outro posto, localizado na rua Aristóteles com a avenida Costa e Silva, o valor era de R$ 4,99 e subiu para R$ 5,34. Ainda permanece com o mesmo valor, de R$ 4,99, outro posto que fica na rua Frei Henrique de Coimbra com a avenida Costa e Silva. “A distribuidora ainda não repassou o valor atualizado”, explicou um funcionário que não quis ser identificado.

Outro que ainda mantém o preço sem as taxas do tributo é um posto localizado na avenida Costa e Silva com a rua dos Motoristas, comercializando o litro por R$ 4,97.

PREÇO MÉDIO DA GASOLINA

JANEIRO

7/1- R$ 4,75

14/1- R$4,72

21/1- R$4,71

28/1- R$4,77

FEVEREIRO

4/2- R$4,83

11/2- R$4,79

18/2- R$4,80

25/2- R$4,75

MARÇO

4/3- R$ 5,05

11/3- R$5,13

18/3- R$5,11

25/3- R$5,12

ABRIL

1º/4- R$5,06

8/4- R$5,00

15/4- R$5,12

22/4- R$5,07

29/4- R$5,19

MAIO

6/5- R$5,16

13/5- R$5,11

20/5- R$5,08

27/5- R$4,82

JUNHO

3/6- R$4,83

10/6 – R$,09

17/6- R$5,13

24/6- R$5,03

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

