Vereadores parabenizaram os advogados pela data

O Dia do advogado não passou em branco na Casa de Leis da Capital e o vereador Otavio Trad (PSD), usou a tribuna para parabenizar todos os colegas e falar da importância da data, 11de agosto o Dia do advogado.

A importância de defender a lei e primar pela justiça foi destaca na fala do parlamentar e advogado “O direito é a faculdade da vida que nos auxilia no dia-a-dia e aqui na Câmara com presidente da Comissão de Justiça eu tenho utilizado dos preceitos constitucionais e legais para contribuir com o legislativo. O advogado é responsável pela busca da justiça em todos os âmbitos sem a justiça. Fico lisonjeado em ser um representante da justiça no plenário”, ressaltou o vereador.

O vereador Coronel Vilassanti também ressaltou a data e parabenizou os advogados da Capital, em nome de seu filho estudante de direito.

A versatilidade dessa formação profissional inclui possibilidades de ingresso nas esferas federal, estadual e municipal. Por meio da aprovação nos processos seletivos conduzidos pelos órgãos públicos, os graduados em Direito também podem exercer atividades na assistência jurídica empresarial e outras carreiras públicas, que exigem profundo conhecimento em legislação.

DIA DO ADVOGADO

A data foi instituída para celebrar a criação do primeiro curso de Direito do Brasil, na Faculdade de Direito de São Paulo, inaugurada em primeiro de março de 1828. Há, também, quem comemore em dobro, em 19 de maio, dia da morte de Santo Ivo, padroeiro dos advogados.

