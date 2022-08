“Só a educação liberta”, diz Walter Carneiro Júnior

A leitura tem sido feita pelo progressista em reuniões com moradores de Campo Grande e também em suas visitas aos municípios do interior

Candidato a uma das oito cadeiras a que Mato Grosso do Sul tem direito na Câmara dos Deputados, Walter Carneiro Júnior (PP) assegura que a educação é o setor mais importante para a evolução das pessoas e para o desenvolvimento de uma nação.

A leitura tem sido feita pelo progressista em reuniões com moradores dos bairros de Campo Grande e também em suas visitas aos municípios do interior do Estado.

“Só a educação liberta. Você se dedicando a educação, você chega a onde você quiser. Pode por uma meta, um foco e se entrega, que daqui a pouco tempo você vai alcançar e vai lembrar desse papo que nós estamos tendo aqui”, aconselhou.

O candidato do PP disse acreditar na tríade ‘educação, emprego e renda’. “Porque a renda liberta e a gente não depende de nada para tocar a nossa vida”, acrescentou ele, referindo-se a algumas bandeiras que defende em suas caminhadas pela Capital e pelo interior rumo a Câmara Federal.

Em campanha na chapa majoritária encabeçada pelo ex-secretário Eduardo Riedel (PSDB) ao governo do Estado e pela deputada federal Tereza Cristina (PP-MS) ao Senado, Walter Carneiro Júnior deseja atuar em Brasília em defensa dos interesses dos 79 municípios sul-mato-grossense em parceria com o governo estadual.

Além de continuar investindo na área de infraestrutura de saneamento básico nos municípios, o advogado douradense é profundo conhecedor das reais necessidades de cada região do Estado e da vocação dos municípios, sobretudo, sabe da importância de cada um deles no contexto socioeconômico de Mato Grosso do Sul.

“Em Brasília, caso seja eleito, queremos buscar recursos para investir não só em obras de saneamento, mas em todos os setores da administração pública”, defende ele, que tem experiência em gestão, com destaque na SANESUL (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), onde exerceu o cargo de diretor-presidente e ganhou reconhecimento nacional em razão de importantes projetos desenvolvidos por determinação do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Por: Willams Araújo