Vereadores entregam levantamento com mil buracos no asfalto deixados pela Águas Guariroba

Devido as inúmeras reclamações de moradores sobre danos deixados no asfalto, a Câmara Municipal de Campo Grande promoveu, nesta quarta-feira (22), audiência pública para discutir as intervenções na pavimentação feitas pela Águas Guariroba e a qualidade dos reparos realizados. Os vereadores entregaram ao presidente da concessionária, Themis Oliveira, um relatório com mais de mil buracos deixados no asfalto deixados após cortes feitos pela empresa.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Augusto Borges, a Casa de Leis quer ouvir a concessionária sobre os reparos. “É uma audiência construtiva. Vamos discutir com toda sociedade uma saída. O que não pode é eles danificarem a malha viária e recuperarem pessimamente como vem ocorrendo”, disse o presidente.

O documento elaborado pelo parlamentar contém mais de mil fotos de buracos no asfalto de diferentes bairros de Campo Grande, mostrando cortes em locais que receberam pavimentação ou recapeamento recentes, alguns abertos por vários dias ou com reparos mal executados, causando vários transtornos aos moradores, riscos aos condutores que transitam pelas vias e prejuízos.

Hoje, a concessionária administra mais de 4,1 mil quilômetros de rede de água e 2,5 mil quilômetros de rede de esgoto. Hoje, 99% da cidade conta com água enganada, e 85% conta com esgoto coletado e tratado. Segundo Gustavo Buim, diretor-Executivo da Águas, quase 100 serviços de intervenção são realizados diariamente para a manutenção da rede, uma média diária de 0,03 intervenções por dia a cada quilômetro.

Após a audiência, foi firmado um compromisso da Águas em destacar duas equipes exclusivas para refazer os reparos que já apresentam desgaste nas ruas da cidade. Além disso, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também será consultada antes de uma nova intervenção – a Agência ainda ficará encarregada de sinalizar o local da obra.

A população tem relatado danos no asfalto, algumas vezes logo depois do recapeamento, para ligação da rede de esgoto, rede de água ou conserto de vazamentos. Em muitos casos, os reparos não são feitos de forma adequada e há o prejuízo pela empresa recortar asfalto recém concluído.