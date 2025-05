Vereadores de Campo Grande defendem mais autonomia para municípios durante Marcha em Brasília

Evento reuniu mais de 12 mil gestores públicos e reforçou a necessidade de fortalecer prefeituras diante da crise fiscal da União

A defesa por maior autonomia financeira e administrativa dos municípios ganhou força nesta semana durante a XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Representando a Câmara de Campo Grande, os vereadores Epaminondas Neto, o Papy, e Herculano Borges integraram o grupo de mais de 12 mil gestores públicos de todo o país que se reuniram no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

A edição deste ano teve como tema “Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil” e destacou os desafios enfrentados pelas administrações locais diante da atual distribuição de recursos entre os entes federativos. Para os parlamentares campo-grandenses, a participação no evento foi uma oportunidade de garantir que as pautas da capital sul-mato-grossense sejam consideradas nas decisões de impacto nacional.

Em sua intervenção durante a programação da quarta-feira (21), o presidente da Câmara, vereador Papy, chamou atenção para os riscos fiscais que se aproximam e que podem afetar diretamente os serviços prestados à população nas cidades. “governo federal vem extrapolando o teto, e isso em algum momento chega no município. Quando se desnutre o caixa da União, os repasses para estados e municípios são comprometidos. A partir de 2027, a União pode não ter mais saúde financeira para manter os serviços como estão hoje. Por isso, é preciso ajuste fiscal e reestruturação, começando pelos municípios”, alertou.

Além da questão fiscal, a Marcha promoveu debates sobre a reforma tributária, a regulamentação das emendas parlamentares, a sustentabilidade dos regimes próprios de previdência, os desafios do financiamento da saúde e educação, e a ampliação de programas sociais e habitacionais. A presença de representantes do Legislativo municipal foi vista como essencial para acompanhar de perto a tramitação dessas pautas.

Ao lado de Papy, o vereador Herculano Borges também integrou as agendas do evento, reforçando o papel político da Câmara na interlocução com Brasília. Para ambos, estar presente é essencial para defender os interesses das cidades. “É um momento de articulação e defesa firme dos interesses dos municípios. Precisamos ter voz nas decisões nacionais para que possamos atender melhor a nossa população”, afirmou Papy.

A Marcha a Brasília é organizada anualmente pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e tem como objetivo pressionar por mudanças no pacto federativo, buscando um modelo em que os municípios recebam mais recursos e tenham maior capacidade de gestão local.

