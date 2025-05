Copa do Brasil define últimos classificados às oitavas nesta quinta-feira

A Copa do Brasil 2025 terá nesta quinta-feira (22) sua última leva de confrontos da terceira fase, com grandes clubes em campo buscando a classificação às oitavas de final. Palmeiras, Santos, Internacional, Cruzeiro, Botafogo e outros times decidem seus futuros na competição. Também nesta data, o Campeonato Brasileiro Feminino encerra a 12ª rodada com três partidas.

No Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Ceará às 18h30 (horário de MS), jogando com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0 em Fortaleza. O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma formação mista, com mudanças pontuais na equipe titular. A partida terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.

Já o Santos tem missão mais complicada: encara o CRB às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, após empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer para avançar. Destaque para Neymar, que começa a partida no banco. A partida também será transmitida pelo Amazon Prime Video.

Outros confrontos da Copa do Brasil nesta quinta-feira

– 18h – Maracanã-CE x Internacional (jogo de ida: 0 x 1) — Transmissão: SporTV e Premiere

– 18h – Vila Nova x Cruzeiro (ida: 0 x 2) — SporTV e Premiere

– 20h30 – Capital-DF x Botafogo (ida: 0 x 4) — SporTV e Premiere

– 20h30 – Bragantino x Criciúma (ida: 0 x 1) — SporTV e Premiere

Vasco, Fluminense, Bahia, Retrô-PE, Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Corinthians e CSA, já estão classificados para as oitavas de final. Os confrontos das oitavas serão definidos por sorteio promovido pela CBF, com datas previstas para o fim de julho e início de agosto.

Campeonato Brasileiro Feminino fecha a 12ª rodada

Três partidas completam a rodada do Brasileirão Feminino nesta quinta-feira:

– 14h – Flamengo x Internacional — SporTV

– 15h – Palmeiras x Cruzeiro — TV Brasil

– 16h – Sport x Bahia — SporTV

A competição segue acirrada na parte de cima da tabela, com os clubes em busca de vagas na fase final do campeonato.

