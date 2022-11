7º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será realizado em Nova Alvorada

Nesta sexta-feira (25) a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul promove a 7º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O evento é realizado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Neste ano terá como tema: “Situação dos direitos humanos de criança e adolescentes em tempo de pandemia da covid-19: Violações e vulnerabilidades ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

O evento está marcado para ter início às 7h no Plenário da Câmara Municipal.

Programação:

7h – Credenciamento

8h00 min – Apresentação Cultural

8h30 – Abertura Oficial

8h50 min – Leitura e Aprovação do Regimento Interno

9h15 min – Coffee Break

9h30min – Palestra Magna ”Situação dos direitos humanos de criança e adolescentes em tempo de pandemia da covid-19: Violações e vulnerabilidades ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. – Palestrante: Patricia Borges Tenório Noleto, Assistente Social, Especialista em GEstão de Políticas Sociais, Ma. em educação pela UFMS, Coordenadoria da Escola do SUAS/MS.

10h30min – Debate

11h – Intervalo Para o almoço

13h – Divisão dos grupos para discussão e elaboração das propostas

15h – Coffee Break

15h20min – Apresentação das propostas por grupo

16h – Eleição dos delegados

17h – Encerramento

