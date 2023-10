Vereadores aprovam sete projetos e mantêm um veto na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (24), sete projetos mantiveram um veto do Poder Executivo.

Em única discussão e votação, foi mantido o veto total ao projeto de lei n. 10.894/23, do vereador William Maksoud, que dispõe sobre a instituição do programa “Facilitadores do Trânsito” nas áreas escolares do município de Campo Grande.

Em regime de urgência, foram aprovados os projetos de decreto legislativo 2.698/23, 2.700/23 e 2.705/23, que outorgam a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes a Antônio Pedro de Alcântara, Milta Beatriz Castilho e Laila Zahran Silveira. As duas primeiras proposições são do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, enquanto a terceira é do vereador Ronilço Guerreiro.

Também foi aprovado o projeto de resolução 536/23, do vereador Paulo Lands, que altera e suprime dispositivo da Resolução 1.324/19, que institui a “Medalha Legislativa João Baptista de Mesquita”, outorgada aos profissionais de educação física.

Os vereadores aprovaram também o projeto de lei complementar 889/23, de autoria da mesa Diretora, que altera os anexos V e VI da Lei Complementar 426/21. A proposta altera os vencimentos de alguns cargos que compõem o quadro de pessoal da Casa de Leis.

E também foi aprovado o projeto de lei 11.000/23, do vereador Prof. Juari, que institui o Programa Empresa Amiga da Educação. A proposta prevê que empresas poderão realizar benfeitorias nas escolas, como doação de materiais e pequenas obras de manutenção, tendo como contrapartida a possibilidade de divulgar as ações e receber, do Governo Federal, se for o caso, os benefícios oriundos de suas doações.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de lei n. 10.582/22, que declara de Utilidade Pública a Academia de Letras do Brasil – Seccional Campo Grande. A proposta é dos vereadores Otávio Trad e Ronilço Guerreiro

Leia mais: Câmara Municipal proíbe uso de bermudas por homens na Casa de Leis

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.