Vereadores aprovam reajuste do próprio salário

A Câmara de Vereadores de Ponta Porã aprovou, por maioria, um reajuste salarial superior a 30% para a próxima legislatura. A decisão, que gerou controvérsias, elevou os vencimentos dos vereadores de R$ 9.980 para quase R$ 14 mil.

A sessão, que ocorreu presencialmente e on-line para os vereadores ausentes na cidade, revelou uma divisão entre os representantes do legislativo. Alguns parlamentares optaram por se ausentar, evitando votar em um tema considerado impopular, como foi o caso de Aguinaldo Miudinho, Kamila Alvarenga, Zé Menino e Vanderlei Avelino.

No posicionamento contrário à medida, dois vereadores se destacaram, ao votar contra o reajuste salarial. Edinho Quintana enfatizou a importância de “considerar o momento econômico e as necessidades da população antes de aumentar os próprios salários”.

No lado oposto, os vereadores que votaram favoravelmente ao aumento foram: Cândido Gabinio, Rafael Modesto, Jelson Bernabé, Edvaldo Matoso, Marcelino Nunes, Valdecir Fernandes, Neli Abidulahad, Kleber Ortiz, Thiago Vedana, Marcos Belo e Anny Espinola

Vale ressaltar que enquanto os vereadores garantiram o aumento de seus salários, o salário atual do prefeito Eduardo Campos (PSDB) é de R$ 26 mil, e dos secretários municipais é de R$ 15 mil.

Por Bruno Arce

