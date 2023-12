Riedel passa cargo oficialmente após comemorações de Natal

Em agenda oficial fechada nesta terça-feira (26), o governador Eduardo Riedel (PSDB) passou, oficialmente, o cargo para o presidente da Alems, Gerson Claro (PP), por 20 dias, considerando também os fins de semana. O governador foi autorizado a licenciar-se do cargo por meio de decreto, publicado no Diário Oficial, no período de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2024.

“O Estado não para nunca, né? Todos os 365 dias do ano, dia e noite, alguém tem que responder pelo Estado. E o presidente Gerson assumirá o comando executivo do Estado, como governador, nesse período. E vai ter obra pra lançar, tem decreto pra assinar, tem lei pra promulgar o funcionamento e o dia a dia do Estado. E a relação é de total confiança, sabendo que ele tem absoluto conhecimento de tudo que está andando pelo Estado e muita responsabilidade com a característica do Mato Grosso do Sul. Então, desejo a ele sucesso nesses dias, como governador do Estado”, declarou Riedel.

Nesse período, ele será substituído primeiro pelo presidente da Alems e depois pelo vice-governador Barbosinha (PP). De 26 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024, os trabalhos ficarão a cargo do presidente da Alems, Gerson Claro. Isso porque o vice-governador Barbosinha (PP) não estará no Estado. Já no período de 2 a 14 de janeiro de 2024, a função será desempenhada pelo vice-governador, com base nos termos da Constituição Estadual.

“É uma responsabilidade muito grande, já que nós temos um Estado que vem muito bem, bem administrado, com as contas em dia, com um franco desenvolvimento, os números demonstram isso. Nós esperamos, em uma semana, manter os compromissos do governo e o devolver conforme recebemos, esperamos cumprir o nosso papel constitucional”, pontuou Gerson Claro.

Durante o período como governador, Gerson deve sancionar algumas leis, receber a visita de prefeitos e representar o governador em viagens ao interior do Estado. Dentro da agenda, está programado, no dia 28, a inauguração de obras de pavimentação em Sidrolândia, considerado seu reduto político. Devem ser entregues asfalto em bairros da cidade e também a pavimentação da estrada vicinal que dá acesso a uma cooperativa agrícola.

Já em ritmo de férias, Riedel postou, nas redes sociais, imagens com a família no fim de semana de Natal, chegando, inclusive, a arriscar manobras de skate no Parque dos Poderes.

Rocha pega carona e se licencia do cargo

O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha (MDB), assim como o governador e vice-governador, pediu licença do cargo, no período de 22 de dezembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024. Conforme publicação no Diário Oficial, que determina:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, RE SO L V E: Autorizar JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, secretário de Estado da Casa Civil, matrícula nº 304164022, a se ausentar do país, no período de 22 de dezembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024, sem ônus para o Estado e sem direito à percepção dos vencimentos e das vantagens do cargo, conforme justificativas constantes do Ofício nº 1334/GAB/Casa Civil/2023”, diz trecho.

Ao que tudo indica, a pasta ficará sem substituto, já que está sem adjunto desde que Flávio Brito foi exonerado, após ser alvo de busca e apreensão em operação do Gaeco, que investiga contratos suspeitos de corrupção. Eduardo Rocha (MDB) deve se juntar à esposa, ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB), que estará de férias do cargo no governo federal, por 10 dias.

