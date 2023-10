Vereadores aprovam quatro projetos na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na sessão desta terça-feira (10), quatro projetos de lei. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei 11.145/23, do Executivo Municipal, que altera a redação da ementa e de dispositivos da lei 6.023/18, que institui a Gestão Democrática e dispõe sobre eleição direta dos diretores e diretoras das unidades escolares e dos centros de educação infantil da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Em segunda discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 11.042/23, que altera a denominação da Avenida Cruz de Lorena para Avenida Fernando Abdulahad Hildebrand, parcelamento Jardim Veraneio, Bairro Chácara dos Poderes. O projeto é de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges e Otávio Trad.

E ainda o projeto de lei n. 10.851/23, do vereador Dr. Loester, que institui a Política Municipal de Transparência na Gestão da Saúde Pública.

Já em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto de lei n. 10.211/21, que denomina “Professor Jonnas Domingos” a Escola Municipal que especifica, localizada na Vila Natália. A proposta é dos vereadores Ademir Santana e Carlos Augusto Borges, o Carlão.

