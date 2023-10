Vereadores aprovam 175 projetos e mais de 16 mil indicações no 1º semestre

Relatório do primeiro semestre de trabalhos legislativos deste ano mostra que os vereadores aprovaram 175 projetos e encaminharam mais de 16 mil indicações de melhorias. O balanço do período foi lido durante a sessão dessa quinta- -feira (13), pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB). “O parlamento ficou aberto. Recebemos a sociedade em audiências públicas, na tribuna participativa. Os números foram bons, muitos projetos aprovados e sancionados. O Legislativo tem que fazer isso sempre: discutir os problemas da cidade. Todos os vereadores estão de parabéns”, disse o parlamentar.

O número reflete o trabalho de aproximação que tem sido desenvolvido pelos vereadores com a comunidade. Além das indicações, a maioria delas colhidas ouvindo a comunidade, foram aprovados projetos de lei, resoluções, decretos legislativos e leis complementares. “Agora, vamos aprimorar ainda mais e fiscalizar as ações do Executivo, além de legislar e fazer as reivindicações necessárias para atender, principalmente, as famílias dos bairros que precisam do Poder Legislativo”, completou Carlão. Entre fevereiro e julho deste ano, foram realizadas 41 sessões ordinárias e três extraordinárias. Os vereadores também promoveram 26 audiências públicas, que discutiram diversos assuntos relevantes para a população e encaminharam 20 requerimentos cobrando informações do Poder Executivo. Além disso, 25 pessoas utilizaram a Tribuna para falar sobre temas pertinentes aos campo-grandenses.

