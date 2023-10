Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 14/07)

Atenção com os desperdícios e excessos no campo financeiro. Analise com profundidade o quanto as suas decisões são impulsionadas pelo seu psicológico e a sua vulnerabilidade atrapalha o seu desenvolvimento. Você está numa ótima fase para empreender e focar sua vocação.

ASTRAL DO DIA ASTRAL DO DIA O planeta Mercúrio faz um aspecto chamado de Quincúncio com Saturno, o que vai pedir uma análise mais profunda das informações que circulam. Os erros podem ser cometidos pelo excesso de confiança e negligência de leis, regras e documentos. Você precisa desenvolver o discernimento e atuar com uma percepção apurada para entender o que acontece nos bastidores e como o seu psicológico atua nessa dinâmica. O Sol faz um aspecto maravilhoso e exato com Urano, ativando um processo de grande libertação. A liberdade envolve a relação com familiares, com a casa e seus antepassados.

Touro (de 14/07)

Novas ideias precisam ser colocadas em prática. Contudo você é levado a refletir sobre as possibilidades que existem e que afetam a relação com pessoas próximas, principalmente os familiares. Cuidado com as influências e dependências emocionais. É preciso aprimorar o seu discernimento. Foque os seus ganhos materiais.

Gêmeos (de 14/07)

São diversas informações que circulam e que podem deixá-lo atordoado, porque decisões precisam ser tomadas. É o seu conhecimento e discernimento que vão ajudá-lo a tomar uma nova decisão. Analise com cautela as reais possibilidades. Você passa por um ciclo de grande renovação no campo financeiro, e tudo vai dar certo.

Câncer (de 14/7)

Você transita por um novo ciclo que favorece demais o seu desenvolvimento e progresso pessoal. Mas é preciso avaliar com sabedoria as informações que chegam, porque o seu emocional pode interferir negativamente. Uma nova rota pode evitar os desperdícios financeiros, mas é preciso ter coragem.

Leão (de 14/07)

É preciso alinhar as suas ideias por meio da capacidade de discernir o certo do errado, a falta do excesso! Você está prestes a quebrar um padrão negativo para progredir no campo profissional. Por isso, foque na busca de informações corretas para o seu desenvolvimento com um grupo de pessoas. Uma mente atrapalhada pode prejudicá-lo.

Virgem (de 14/07)

Fique atento a informações que podem chegar e que trazem um tema burocrático, podendo envolver documentos importantes. O discernimento é necessário, para não errar em seu posicionamento. Você transita por um novo ciclo que vem para colocá-lo no lugar certo com as pessoas certas. Permita que essas mudanças aconteçam.

Libra (de 14/7)

O discernimento vai ajudá-lo a questionar e entender o que é melhor para o desenvolvimento de um projeto ou um trabalho com um grupo de pessoas. Você transita por um ciclo totalmente novo no campo profissional, e também um processo de libertação. É preciso ampliar o seu campo de visão e quebrar as crenças limitantes.

Escorpião (de 14/07)

Cuidado com o excesso de confiança. O céu pede sabedoria para lidar com informações que podem tocar regras e leis. O discernimento vai ajudá-lo a tomar uma nova direção. Uma pessoa importante para a sua experiência passa por um processo de libertação. A experiência pede que desenvolva o desapego.

Sagitário (de 14/07)

Existe a necessidade de acolher as informações, para entender como deve atuar no seu trabalho ou com pessoas que atuam em sua rotina. Esse tema pode se relacionar com a família. Você transita por um ciclo novo na forma de lidar com os bens compartilhados, e isso lhe possibilita se libertar. É preciso enxergar as pessoas como elas realmente são.

Capricórnio (de 14/07)

O céu traz um alerta para os desperdícios e excessos financeiros. Outras pessoas podem estar envolvidas, e as informações precisam circular com mais verdade e discernimento. Você transita por um ciclo de libertação no seu relacionamento. É preciso focar como deseja conduzir a sua rotina e trabalho.

Aquário (de 14/07)

Há informações que chegam até você e que precisam ser analisadas com sabedoria. Esse tema pode envolver documentos ou questões burocráticas, mas também pode se tratar da relação com pessoas da família. Você transita por um ciclo de libertação e renovações no seu trabalho. Foque no que é essencial para ser feliz.

Peixes (de 14/07)

Você precisa analisar com cautela as informações que circulam no seu trabalho, pedindo uma averiguação mais apurada. Os excessos e as negligências podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Você transita por um ciclo de libertação no campo afetivo e para promover a sua felicidade com mais desenvoltura.

Por: Paloma Rodrigues