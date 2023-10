Vereadores analisam quatro projetos e um veto

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na sessão desta quinta-feira (22), quatro projetos de lei e um veto do Poder Executivo. Em única discussão e votação, segue para análise o veto total ao projeto de lei complementar n. 857/23, que insere o dispositivo na lei complementar n. 341/18, do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão. A proposta visa garantir ao Legislativo Municipal a possibilidade de apresentar emendas aos Projetos do Executivo de desafetação de áreas públicas.

Em segunda discussão e votação, será votado o projeto de lei n. 10.813/22, do vereador Prof. André Luís, que trata da obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança na sala de eutanásia do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Conforme a proposta, “todo o procedimento de eutanásia ao animal será visualizado e monitorado em tempo real, assim, além de ajudar na fiscalização quanto à forma de tratamento destinado aos animais, estar-se-á garantindo à sociedade que nosso Município se preocupa e zela pela integridade destes seres e que está apto para dar respostas efetivas e adequadas caso constate situação de maus tratos”.

E, também, o projeto de lei n. 10.854/23, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, a ser lembrado anualmente em 26 de janeiro, em alusão ao Caso Sofia. A proposta, que recebeu uma emenda, é de autoria do vereador Paulo Lands. Já em primeira discussão e votação, será apreciado o projeto de lei n.10.845/23, do vereador Coronel Villasanti, que dá ao imóvel público municipal, denominado área verde 4, o nome de Praça João Rodrigues de Camargo.

E, por fim, o projeto de lei n. 10.931/23, que inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal do Topógrafo, que será celebrado anualmente em 17 de outubro. A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. Durante a sessão, o médico veterinário Lucas Cazati usará a Tribuna para falar sobre a febre maculosa. O convite foi feito pelo vereador Ayrton Araújo.

