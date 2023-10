Dono de transportadora é preso novamente por fraude elétrica na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu na tarde desta quarta-feira (21), durante operação conjunta com equipe da Energisa, o proprietário de uma empresa transportadora apontado como responsável por furto de energia elétrica na região do bairro Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o dono da empresa é reincidente em casos de furto de energia elétrica na propriedade que possuía um desvio com três fases pela parede do imóvel.

Operação em Corumbá

Em Corumbá, Pelo menos 45 unidades de consumo foram mapeadas pela Operação Blackout. Equipes policiais, peritos e de técnicos da Energisa foram aos imóveis para vistoria dos padrões de energia elétrica de mais de sete imóveis da cidade, nos quais foram constatadas as fraudes pela perícia oficial.

Os moradores foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá para os procedimentos cabíveis. Ao todo foram 45 alvos mapeados, sendo que, até o momento, uma pessoa foi detida e levada para a delegacia.

Prejuízo aos consumidores

Grande parte do prejuízo com as fraudes é direcionado mensalmente aos demais consumidores, que acabam arcando com parte do custo inerente à reposição das perdas decorrentes destas ligações clandestinas, que chegam a R$ 175 milhões, no Mato Grosso do Sul e que encarecem a conta em até 10%, conforme autorização da agência reguladora do setor, a Aneel.

