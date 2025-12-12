Vereadores analisam LOA 2026 na última semana antes do recesso

câmara
Foto: divulgação

Orçamento prevê receita de R$ 6,97 bilhões e recorde de emendas

 

A Câmara Municipal de Campo Grande entra na última semana de atividades antes do recesso parlamentar com a análise da LOA (Lei Orçamentária Anual) 2026 como principal pauta. A última sessão ordinária do ano está marcada para 18 de dezembro, enquanto a previsão é de que o relatório da LOA seja votado já na próxima terça-feira (16).

O Projeto de Lei 12.049/25, que estima a receita e fixa as despesas do município para o próximo ano, prevê um orçamento de R$ 6,974 bilhões, alta de 1,49% em relação a 2025, quando a peça orçamentária foi de R$ 6,871 bilhões.

Recorde de emendas

A LOA deste ano recebeu um número recorde de proposições: 736 emendas, das quais 731 foram consideradas aptas para discussão e votação após análise técnica e jurídica. Entre elas, estão 317 emendas impositivas, que obrigam o Executivo municipal a executar os valores previstos.

Cada vereador teve direito a R$ 830 mil em emendas, sendo 50% obrigatoriamente destinados à área da saúde. Além das propostas impositivas, foram apresentadas 410 emendas ordinárias e quatro de redação.

O relatório consolidado foi entregue pela Comissão de Finanças e Orçamento — composta pelos vereadores Otávio Trad (presidente), Landmark (vice-presidente), Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro — ao presidente da Câmara, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e ao primeiro-secretário Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB).

Tramitação e próximos passos

A LOA será votada em primeira e segunda discussões. Após aprovação, o texto segue para sanção ou veto da Prefeitura de Campo Grande. Caso haja veto a alguma emenda, a matéria retorna ao plenário, onde os vereadores podem manter ou derrubar a decisão do Executivo.

Além da LOA e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), os parlamentares também aprovaram o PPA (Plano Plurianual) 2026–2029, que recebeu 347 emendas, reforçando a intensa participação legislativa na definição das políticas públicas para os próximos anos.

Com a proximidade do recesso, a expectativa é que a votação da LOA 2026 movimente intensamente os debates no Legislativo municipal na reta final do ano.

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *