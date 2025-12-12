Nutella aposta em receitas de Natal e campanha integrada para espalhar amor em família no fim de ano

Marca apresenta embalagens temáticas com preparos especiais que levam o delicioso creme de avelã com cacau

O Natal é a época perfeita para reunir a família e criar memórias afetivas em torno da mesa. E Nutella®, o creme de avelã com cacau da Ferrero, reforça seu compromisso de aproximar famílias e tornar os momentos especiais ainda mais saborosos. Para 2025, a marca chega com a campanha “Neste Natal, espalhe Amor com Nutella®”, que celebra as conexões genuínas e incentiva as pessoas a expressarem afeto através de receitas.

Receitas para toda a família

A estratégia da marca para este fim de ano conta com embalagens especiais, receitas exclusivas e uma campanha integrada para que Nutella® possa inspirar brasileiros a criarem suas próprias tradições natalinas.

A marca preparou uma seleção exclusiva de receitas disponíveis em duas embalagens temáticas especiais. Serão quatro deliciosos preparos impressos nos rótulos: Rabanada com Nutella®, Bolinho com Nutella®, Rocambole com Nutella® e a icônica Árvore folhada com Nutella®”.

Em seu site, Nutella® apresenta diversas outras opções de receitas para celebrar este momento especial em família. As receitas de preparo simples foram cuidadosamente desenvolvidas permitindo que pessoas de todos os perfis possam se reunir na cozinha e compartilhar momentos de afeto.

Comunicação integrada para espalhar a mensagem da marca

A campanha “Neste Natal, espalhe Amor com Nutella®” conta com estratégia completa de comunicação, combinando ações em múltiplas frentes para alcançar os consumidores em diferentes momentos de sua jornada. A estratégia integrada inclui um filme publicitário, que celebra os momentos de conexão familiar, e que será disponibilizado para TV e com desdobramentos no digital, envelopamento exclusivo dos materiais de PDV, além de ações de PR e influenciadores.

“O Natal é uma época em que o amor se manifesta de diversas formas, e uma delas é por meio do ato de cozinhar para quem amamos. Com essas receitas exclusivas de Nutella® queremos incentivar as pessoas a espalharem seu amor por meio de momentos compartilhados na cozinha, gerando conexões genuínas e memórias que ficarão para sempre”, destaca Daniela Spila, Diretora de Marketing de Nutella® para a América do Sul.

As embalagens temáticas de Natal já estão disponíveis nos principais pontos de venda de todo o país, convidando famílias brasileiras a espalharem amor com Nutella® neste fim de ano.

