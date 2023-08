Vereadores analisam cinco projetos de lei em sessão de hoje na Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande devem votar na manhã de hoje (29), cinco projetos de lei, todos em primeira discussão e votação. A sessão começa às 9h, no Plenário Oliva Enciso.

Segue para votação o projeto de lei 10.849/23, do vereador Papy, que trata sobre a realização do Censo para diagnóstico de crianças e jovens com TEA (Transtorno do Espectro Autista) matriculados nas escolas da Capital.

Também, os vereadores devem votar o projeto de lei 10.860/23, de autoria do vereador Prof. Juari, que institui a Campanha Municipal de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer em Campo Grande.

Os vereadores também apreciam o projeto de lei 10.925/23, do vereador Júnior Coringa, que institui o dia 21 de março como o Dia Municipal da Eliminação do Racismo em Campo Grande.

Ainda na sessão de hoje, serãoi analisados o projeto de lei 10.948/23, assinado pelo vereador Ronilço Guerreiro, que institui a data de 12 de abril como Dia Municipal Contra a Psicofobia, voltado para para combater as atitudes preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com deficiências ou transtornos mentais.

Por fim, também estará em análise o projeto de lei 10.983/23, que institui o Dia Municipal de Conscientização do TPAC (Transtorno do Processamento Auditivo Central). A data será celebrada anualmente em 23 de junho. A proposta é de autoria do vereador Otávio Trad.

Palavra Livre

Está programado para hoje, a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, usará a Tribuna para falar sobre o mês Agosto Lilás, que tem objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro.

