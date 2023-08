Confira a Coluna: Segredos de Estado

Embate feminino

O período pré-eleição em Campo Grande já tem um recorde de candidatas na disputa majoritária. Além da prefeita Adriane Lopes (PP), que pode tentar a reeleição, pelo menos outros quatro nomes já surgem como postulantes a entrar na briga – Rose Modesto, pelo União Brasil, vem sendo citada constantemente e dentro do PT, com Camila Jara e Giselle Marques, a situação parece definida para que o partido tenha, na cabeça da chapa, uma mulher, uma vez que, depois da desistência do deputado estadual Zeca, o partido só tem pré-candidatas.

Outras siglas, apesar de serem consideradas nanicas, também se movimentam pelo lançamento de candidatas, como é o caso do DC (Democracia Cristã), que pretende lançar Juliana Gaioso. Pelo interior do Estado, a situação não muda, pois em algumas das maiores cidades do Estado, a eleição contará com candidatas, como em Ponta Porã, Três Lagoas, Nova Andradina e até mesmo em Dourados.

Velha guarda

Com a eleição do ex-senador para presidir o diretório regional do MDB, o partido permanece como reduto dos políticos mais experientes, uma vez que em outras siglas já percebe um crescimento da influência das novas lideranças, a ponto de provocar o recuo de lideranças mais antigas.

Alinhados

O PSDB de Eduardo Campos, prefeito de Ponta Porã, terá como vice a vereadora emedebista, Lourdes Monteiro, na disputa eleitoral de 2024. O acordo teria sido costurado pelo ex-governador André Puccinelli, em negociação com o secretário de Infraestrutura do governo Eduardo Riedel, Hélio Pellufo Filho.

Vice de Adriane

O nome do deputado estadual Coronel David (PL) continua o mais cotado para ser o companheiro de chapa de Adriane Lopes. Tudo já teria sido acertado entre a presidente do PP, senadora Tereza Cristina, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Desistindo

O deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) e Sérgio de Paula, que atualmente ocupa o cargo de secretário executivo do governo Eduardo Riedel, em Brasília, que sempre apareciam entre os mais contados para as vagas que serão abertas no Tribunal de Contas, estão deixando a lista para que acomodações políticas possam ser feitas, com vistas a 2024 e 2026.

Definido

Durante a sua estada em Campo Grande, o secretário das Relações Institucionais do Partido Liberal e ex-candidato a vice na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro pela reeleição, general Braga Netto não entusiasmou ninguém a sair candidato a prefeito em Campo Grande ou em Dourados. Para ele, o melhor seria indicar os vices.

Acordo

O deputado Zé Teixeira só não será candidato a prefeito de Dourados se não quiser, pois toda a prioridade do PSDB será para sua candidatura. O maior fiador do projeto do parlamentar é o presidente regional do PSDB, Reinaldo Azambuja, que apenas pediu que Zé Teixeira avalie bem as suas possibilidades de vitória.

Meninos, eu vi

Logo após a implantação do Mato Grosso do Sul, entre os deputados estavam Nelson Trad e Ramez Tebet, talvez os mais brilhantes oradores que o parlamento já teve. Protagonizaram poucos embates, mas, como estavam em lados opostos da política, acabou acontecendo um confronto, quando Trad, na tribuna, defendia o governo Pedro Pedrossian e o Ramez, já cotado para ser o vice do oposicionista, Wilson Martins, pediu uma parte e o embate acabou recheado por termos em latim. O deputado Aires Marques, pouco dado a pronunciamentos, comentou com seu colega, Rudel Trindade: – Metade do que eles estão falando eu não entendi, mas a briga tá boa.

“O mundo está de olho nas mudanças climáticas, no Pantanal e na Amazônia”

– Celso Sabino, ministro do Turismo

