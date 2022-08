Vereador Tiago Vargas e filho de 11 anos são ameaçados

O retorno parlamentar na Capital continua sendo marcado por denuncias graves, na manhã desta quarta (02). O clima de toda a sessão foi repleto de tensão, bate-boca e a revelação de ameaças contra políticos e seus familiares.

Durante a sessão, o vereador Tiago Vargas (PSD) já havia quase partido para a agressão contra o vereador Beto Avelar (PSD), por uma suposta indireta relacionada a um vídeo que circula sobre Vargas, onde esse seria desrespeitoso para com as mulheres.

Vargas chegou a se defender da acusação e salientou que se o recado relacionado ao vídeo fosse para ele, era pra “ir quente que ele estava fervendo” e que era pra ter coragem de citar o seu nome.

Após esse fato, o vereador subiu ao púlpito e revelou que ele e o seu filho estavam sofrendo ameaças. Tiago começa a sua fala afirmando que a polícia iria lhe investigar e afirma que não era para mexer com o seu filho, pois assim ele não responderia por si.

“Eu sou ameaçado quando vou fiscalizar a saúde pública de Campo Grande, pedido de cassação de mandato. Uma saúde pública que gasta mais de R$ 150 milhões por mês e não tem um dipirona. A todo o momento eu sou ameaçado, a todo momento querem calar a minha voz, eu sou o errado”, Vargas fala de forma exaltada.

O vereador continua seu discurso, afirmando que o caso agora não era mais uma situação política, mas sim uma situação de polícia e com a voz ficando embargada faz um pedido para as pessoas que o ameaçam.

“Se querem fazer alguma coisa, façam comigo. Mas por favor, não mexam com o meu filho. Ele tem onze anos de idade e merece ter uma vida feliz”.

Logo em seguida a fala de Vargas, o presidente da Câmera, Carlão, começa a sua declaração falando que irão ser tomadas providências para saber de onde estão vindo essas ameaças, mas que naquele momento era pra se atentar a política.

“Então a questão da policia é uma, a questão da politica é outra. Então, ameaças é questão de polícia e vídeos, coisas que falaram e que estão falando aí na mídia, que seja investigado, todos”.

No fim, a sessão terminou tranquila e com a votação do dia em ordem.

Com informações da jornalista Juliana Vilas Boas Brum.