Vereador Professor Juari leva gabinete itinerante à região central

Dando continuidade ao compromisso de estar sempre próximo da população, o vereador Professor Juari (PSDB) levou a ação do gabinete itinerante à região central de Campo Grande, onde foi possível fiscalizar as condições dos serviços públicos realizados na região, assim

como colher as reivindicações dos cidadãos.

Trata-se de uma iniciativa do parlamentar que busca levar a estrutura do gabinete da Câmara Municipal para todas as regiões de Campo Grande. Nesta ação, realizam-se orientações, indicações de melhorias e projetos, visitas aos moradores e comércios, prestação de contas

e encaminhamentos para agências de emprego.

Professor Juari reconhece a importância da região: “Estamos no coração da cidade. Aqui está o verdadeiro termômetro, pois é conversando com os cidadãos que você sente como seu trabalho é percebido pelas pessoas. E graças a Deus estamos recebendo muitos retornos positivos

de nossas caminhadas”.

O vereador afirma ainda que pretende ampliar as caminhadas no Centro. E também que deseja se reunir com os representantes do comércio da região central de Campo Grande. Além disso, solicitar ao Executivo que encaminhe um cronograma concreto sobre a conclusão das obras na região.

“Nesta primeira etapa, já alcançamos parte da 13 de Maio, 14 de Julho, Barão, Dom Aquino, entre outras ruas. Nosso trabalho não para. Quero ouvir cada cidadão e levar as suas reivindicações para a gestão municipal. Vou buscar recursos federais que possam ser utilizados, por exemplo, para melhorar a qualidade de nossas vias, assim como para subsidiar nossa economia local. Temos muitos estabelecimentos que

fecharam suas portas por não terem recebido o apoio em razão do longo período mais crítico da pandemia. Precisamos do setor de comércio e serviços forte, gerando emprego e renda. Para isso, precisamos criar um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento econômico

local”, declara Professor Juari.

