Gripe em Gatos: Saiba como redobrar os cuidados com os felinos no inverno

A gripe em gatos – também chamada de rinotraqueíte felina – é um problema frequente nas épocas mais frias do ano. Por isso, sempre que o inverno se aproxima, é fundamental entender os riscos dessa doença, os sintomas e, principalmente, como prevenir a gripe de gato.

Com alguns cuidados, é totalmente possível manter seu amigo de quatro patas bem longe do problema!

Sintomas para ficar de olho – Pode parecer brincadeira, mas é verdade: o gato fica gripado, e os sintomas do problema se assemelham bastante aos da gripe em humanos. Mas não se preocupe: isso não quer dizer que a gripe de gato pega em humanos, nem vice-versa. Na verdade, os agentes causadores da doença na espécie são o herpesvírus felino, o calicivírus felino e a bactéria Chlamydia felis – e todas elas atingem exclusivamente os gatos.

Em alguns casos, a combinação do herpesvírus e calicivírus pode resultar no complexo respiratório felino, que, assim como a rinotraqueíte felina, tem sintomas bem parecidos com a gripe em gatos. Apesar de não ser uma doença grave, é fundamental tratar a gripe de gato o mais rápido possível para que ela não evolua para a pneumonia felina.

