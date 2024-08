Vereador Junior Coringa quer implantar a Casa do Autista com presença de neuropediatra

A implantação da Casa do Autista é a principal proposta do vereador Junior Coringa, candidato à reeleição pelo MDB, pois isso seria uma grande conquista para todos que estão no espectro. “A implantação da Casa do Autista com a contratação de um médico neuropediatra que pudesse emitir laudos é a luta que estamos travando e isso seria possível com a apresentação de uma emenda parlamentar na Assembleia Legislativa, que viabilizaria os recursos necessários para a consolidação do projeto”, esta foi a afirmação de Junior Coringa.

Atualmente, o Instituto Alecrim, em sua sede 2, localizada na esquina das ruas Costa Melo, em Santa Quitéria, já atende 250 pessoas e conta com uma fila de espera de mais 100, mas ainda não conta com um neuropediatra. “A emissão de um laudo é fundamental para que a criança que é autista possa receber uma assistência especializada, como, por exemplo, acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) e direito ao atendimento de um professor auxiliar na rede pública de ensino”, afirmou Junior Coringa.

Para o vereador, atualmente existem em torno de 25 mil crianças que já possuem laudos como autistas, mas através de um médico particular, essa consulta custa R$ 700,00 e pelo SUS esse atendimento pode demorar até três anos, pois tem uma fila com 6 mil nomes na espera. O pai e a mãe quando começam a perceber que seu filho tem dificuldade de locomoção, de fala e tem baixo rendimento escolar, precisa que a criança seja atendida por um neuropediatra e que pode emitir o laudo e, assim de imediato começar a receber um tratamento especializado que pode ir desde a assistência de um psicopedagogo até fisioterapeuta e ter um desenvolvimento que pode ser comprometido caso ocorra uma demora na emissão do laudo’, afirmou Coringa.

Projeto Alecrin

A Casa do Autista integra uma rede de assistência que conta com unidade também no Bairro Los Angeles, onde há um centro de atendimento que, dentre outros serviços, tem hidroginástica, fonoaudiologia, psicologia. “Além deses serviço de assistência aos autistas e demais pessoas com doenças raras temos um projeto para implantação de um Centro de atendimento para pessoas que necessitam de hemodiálise que deve ser criado com sede no Bairro Paulo Coelho Machado, que teria um ônibus transportando pelo menos 60 pessoas diariamente para serem submetidos ao tratamento”, anunciou o parlamentar.

Com relação ao seu novo mandato como vereador, Junior Coringa disse que a principal prioridade será aprovar um projeto de Lei no sentido de assegurar no orçamento anual da prefeitura destinado à saúde 1% especificamente para investimento no atendimento de crianças atípicas, autistas e com doenças raras”. Concluiu Junior Coringa.

Por Laurano Secundo

