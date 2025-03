Vereador Dr. Victor Rocha cobra soluções para filas de espera e falta de medicamentos na saúde pública de Campo Grande

Durante Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na sexta-feira do dia 28, vereadores pressionaram a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar soluções concretas diante da extensa fila de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública. O encontro, presidido pelo vereador Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde, contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, que foi questionada sobre execução orçamentária, judicializações, falta de medicamentos e atendimento em áreas como odontologia e saúde mental.

Soluções para a falta de medicamentos – Um dos pontos centrais da audiência foi a falta de medicamentos na rede pública. O vereador Dr. Victor Rocha cobrou um levantamento detalhado sobre quantos remédios estão em falta e quais providências estão sendo tomadas para regularizar o abastecimento. Ele solicitou um prazo para a normalização, ressaltando que a ausência desses insumos compromete o tratamento de pacientes que dependem do SUS.

Filas de espera por consultas, exames e cirurgias – A longa espera por procedimentos médicos foi outro tema amplamente discutido. O vereador Dr. Victor Rocha questionou quais são as estratégias da Secretaria de Saúde para reduzir as filas e destacou que é necessário um plano de ação eficiente para garantir atendimento rápido e digno à população. Ele citou como exemplo positivo a área da mastologia, que hoje não tem mais fila de espera em Campo Grande graças a uma gestão eficiente.

Judicializações e impacto no orçamento – A judicialização da saúde – quando pacientes precisam recorrer à Justiça para conseguir atendimentos, exames ou medicamentos – também foi abordada na audiência. O vereador destacou que essa situação sobrecarrega o orçamento da saúde e reforçou a necessidade de um planejamento eficaz para evitar que os pacientes precisem entrar na Justiça para obter serviços essenciais.

Repactuação com a Santa Casa e Hospital do Câncer – Outro ponto de destaque foi a repactuação da contratualização com a Santa Casa, maior hospital de Mato Grosso do Sul, que enfrenta um déficit de R$ 13 milhões. O vereador Dr. Victor Rocha anunciou que haverá uma audiência no dia 21 de março para discutir a ampliação do atendimento e garantir que a população receba assistência médica de qualidade.

Além disso, a situação do Hospital do Câncer também foi abordada. O parlamentar ressaltou a necessidade de repactuação para novos leitos, garantindo que pacientes oncológicos tenham acesso ao tratamento adequado sem longas esperas.

Índices positivos da saúde da mulher – Casa Rosa como referência

Durante a audiência, o vereador Dr. Victor Rocha destacou os avanços na saúde da mulher em Campo Grande, citando o Projeto Casa Rosa como referência nacional no atendimento oncológico. O projeto, que já realizou cerca de 9 mil atendimentos e diagnosticou 175 casos de câncer de mama pelo SUS, conseguiu zerar a fila de consultas, exames, punções e biópsias de mama na cidade, servindo como modelo para outras especialidades.

Reuniões estratégicas com hospitais para melhorias no atendimento

Para buscar soluções concretas, o vereador Dr. Victor Rocha disse que a Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Comissão de Saúde, tem realizado reuniões com a Santa Casa e o Hospital do Câncer para tratar da ampliação dos serviços e do financiamento adequado para o atendimento da população. “Nosso compromisso é garantir que os hospitais tenham estrutura para atender cada vez mais pessoas, reduzindo as filas e melhorando a qualidade da saúde pública”, reforçou.

A audiência pública reforçou o compromisso do vereador Dr. Victor Rocha na busca por melhorias efetivas no sistema de saúde, cobrando medidas urgentes da Secretaria de Saúde para resolver problemas estruturais e garantir um atendimento digno à população de Campo Grande.