Dono de pizzaria tem frente de estabelecimento incendiada após parar de dar sobras a moradores de rua, em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (6), um homem, proprietário de uma pizzaria procurou a delegacia para denunciar um morador de rua que ateou fogo em frente ao local. O caso aconteceu na região central de Campo Grande. O nome do local não foi divulgado.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, por volta das 4h20, um homem, que também não teve informações divulgadas, ateou fogo nas plantas de uma cerca viva localizada na frente ao estabelecimento.

Quando questionado sobre a possível motivação do crime, o proprietário do estabelecimento informou aos policias suas suspeitas de que o indivíduo em questão, era morador de rua, já que dias antes havia comentado que não daria mais as sobras do estabelecimento para eles.

O dono ainda comentou que as câmeras de segurança mostravam todos os acontecimentos e ficou de encaminhá-las para a Polícia, O crime oi registrado como incêndio.