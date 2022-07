Vereador de MS acusado de estuprar a própria neta tem mandato cassado

O vereador Nelo José da Silva (PSDB), 64 anos, conhecido como “Missionário Nelo” teve o mandato cassado na última semana após ser preso por estupro de vulnerável em março deste ano. A cassação foi determinada durante sessão extraordinária da Câmara Municipal de Paranaíba, a 410 quilômetros de Campo Grande, cidade onde Nelo exercia o mandato.

Conforme relatório da Comissão Processante, os 12 vereadores se manifestaram favoráveis à cassação de Nelo, que também perdeu seus direitos políticos por oito anos. O parlamentar tinha direito de participar da sessão por videoconferência, contudo, a defesa solicitou que ele não participasse.

Caso

Em março deste ano, “Missionário Nelo” foi preso em Paranaíba, município a 417 quilômetros de Campo Grande, por estupro de vulnerável contra a própria neta de 9 anos.

Na época, a Polícia Civil foi acionada após a vítima gravar um vídeo onde o homem apalpava seu corpo. De acordo com a criança, os abusos eram recorrentes desde setembro de 2021.

Após as testemunhas terem sido ouvidas, diligências preliminares foram realizadas pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranabía, e a Delegada Titular Eva Maira Cogo representou pela prisão do parlamentar. A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário local.

Nota de repúdio

Com a repercussão do caso, a Câmara de Vereadores de Campo Grande aprovou no dia 22 de março uma moção de repúdio solicitando a cassação do mandato do parlamentar. O ofício de autoria vereador Tiago Vargas (PSD), também foi encaminhado à Casa de Leis de Paranaíba.

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações da repórter Amandha de Oliveira.