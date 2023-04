Vander defende Camila e Zeca disputar prefeitura da Capital

O deputado federal Vander Loubet (PT) defende que o PT tenha candidatura à Prefeitura de Campo Grande, em 2024. Na visão do parlamentar, para eleição em dois turnos, o ideal é ter candidatos no primeiro turno. Em cima dessa posição, Loubet defende a mistura da juventude com a experiência, apostando em Camila Jara e Zeca do PT.

“A minha chapa, estou tentando convencer o Zeca, e acredito que, se tivermos a Camila Jara, deputada federal, como candidata a prefeita e o Zeca de vice, acho que complementa a juventude com a experiência. Ou, até mesmo do Pedro Kemp [compondo], que já foi secretário de Saúde. Acho que essa é a chapa ideal para nós, no primeiro turno”, manifestou Vander, lembrando 1996, quando convenceu Ben-Hur Ferreira a ser vice de Zeca do PT e perderam a eleição por pouco mais de 400 votos, vindo a ganhar o governo, na eleição seguinte. As declarações foram feitas durante entrevista à rádio 104 FM Educativa.

O parlamentar ainda complementou, acreditando que nas eleições municipais do próximo ano, na Capital, o PT deverá fazer entre 5 a 6 vereadores. Na sua visão, na “campanha acerta-se o discurso, a estratégia e isso dará condição de ampliar nossa base em Campo Grande, renovar as lideranças”.

A partir dessa renovação que ele defende e que está acontecendo, cita como exemplo a parceria com o governador Eduardo Riedel, em que o PT foi fundamental para eleição do governador tucano. E, ao defender estar com o governo de Riedel, o deputado diz que abre portas para parcerias importantes.

“Ele (governador Eduardo Riedel) tem sensibilidade. É um governo aberto e amplo e podemos ajudá-lo a ter uma gestão com viés ainda mais social, como ele também espera”, avalia. Por

Por Alberto Golçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul