“Um ministro comunista”, diz Lula ao comemorar Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal

Nesta quinta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou ter conseguido colocar “pela primeira vez” um ministro “comunista” na Suprema Corte.

A plateia composta por jovens representantes de movimentos sociais e partidos políticos respondeu aos gritos de “Dino, Dino”, em referência à indicação do ministro da Justiça do atual governo, Flávio Dino. O político, que também já foi juiz, foi aprovado pelo plenário do Senado com 47 votos.

O discurso aconteceu em meio à quarta Conferência Nacional de Juventude. Lula lamentou o futuro de jovens como o do adolescente de 17 anos que, segundo ele, invadiu a conta na rede social X, o antigo Twitter, da primeira-dama, Janja da Silva

Lula também falou sobre as eleições na Argentina. Disse que Javier Milei foi eleito com boa parte dos votos dos jovens e que é preciso estar atento para que a juventude não seja contaminada também aqui no Brasil por fake news.

Dino militou no PT entre 1987 e 1994. As duas vezes que foi eleito governador estava filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Só se filiou ao PSB em 2021, em um arranjo para concorrer ao Senado no ano seguinte.

Com informações do SBT News.

