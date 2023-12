‘Cowboy’ Fernando Rufino leva premiação da CPB na canoagem

Paratleta de MS ganha eleição em sua modalidade, no Prêmio Paralímpicos

O Cowboy de Aço, Fernando Rufino, foi eleito o melhor da paracanoagem do país em 2023, e seria um dos homenageados na noite de ontem, durante cerimônia da 12ª edição do Prêmio Paralímpicos, organizada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

Nesta temporada, Rufino é o único nome sul-mato-grossense entre os melhores das 24 modalidades agraciadas com a premiação. O resultado da eleição foi conhecido quarta- -feira durante a primeira noite da cerimônia, em São Paulo (SP). A segunda e última noite do evento aconteceria ontem, e os ganhadores, inclusive o paracanoísta de MS, receberiam seus prêmios. Além disso, mais dez troféus seriam entregues, válidos por outras categorias.

Aos 38 anos, o Cowboy teve como principal desempenho, em 2023, o ouro no Mundial de Duisburg, na Alemanha, obtido na prova dos 200 m VL2.

O sul-mato-grossense falou sobre ser eleito o melhor da paracanoagem brasileira. “É uma alegria muito grande conquistar este prêmio novamente. Neste ano, fui bicampeão mundial de canoagem. Estou me preparando para a minha terceira edição de Jogos Paralímpicos. Só tenho a agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro, às Loterias Caixa e à Confederação Brasileira de Canoagem. Também sou muito grato aos meus treinadores Thiago Pupo e Luiz Gustavo, que me ajudam a ser um atleta melhor a cada dia”, disse Rufino, ao site do CPB.

Segundo o comitê nacional, a eleição dos vencedores, que se destacaram em competições nacionais e internacionais em 2023, foi feita por uma comissão interna, a partir de lista enviada pelas confederações responsáveis por cada uma das modalidades representadas na premiação.

Por – Luciano Shakihama.

