UFGD e Governo discutem possíveis parcerias

Preocupação com o ensino, trazer inovação, fomentar a cultura e aumentar pesquisas na área uniram o governador Eduardo Riedel (PSDB), com o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Jones Goettert nesta quinta-feira (2), afim de tratar uma possível parceria.

“Tivemos uma ótima reunião, que nos surpreendeu positivamente a abertura que o governador nos deu para discutir eventuais parcerias com a UFGD. Começamos um diálogo para fazermos projetos em conjunto, em diferentes áreas, com produções que possam de fato chegar as pessoas, principalmente para quem mais precisa”, afirmou o reitor.

Uma das intenções é levar educação e esta parceria até os indígenas e foi pensando nisto que o vice-governador Barbosinha apresentou algumas sugestões. “Hoje foi dado um passo importante, com um diálogo fecundo entre as partes, pois são ações em pesquisas, trabalho científico que podem envolver comunidades indígenas, quilombolas, assim como pequena e grande agricultura. A Universidade é onde florescem as ideias e o Estado poderá colocar em prática”.

Também participaram da reunião pró-reitores da UFGD, assim como coordenadores de extensão da universidade.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.