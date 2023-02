Salário dos servidores injeta R$ 406 milhões na economia de MS

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul podem sacar a partir de hoje (3), o salário referente ao mês de janeiro. O pagamento injetará R$ 406,9 milhões na economia do Estado e a expectativa é que o montante fomente as vendas do setor comercial.

Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), destaca que esse é o primeiro salário depositado em sua gestão.

“Esse é o primeiro salário depositado pela nossa gestão. Nosso esforço é para ter esse pagamento nos primeiros dias do mês para que o servidor possa se programar e o comércio também, pois sabemos da importância desse dinheiro para movimentar a economia”,

Conforme a acordo com a SAD (Secretaria Estadual de Administração), os valores depositados correspondem a 86 mil matrículas entre servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas.

