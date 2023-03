Tutora de Buldogue morto em petshop palestrará na Câmara

A importância do transporte adequado dos animais que utilizam os serviços em Pet shop na Capital será o tema abordado nesta próxima terça-feira (28), na Capital.

A tutora do Buldogue inglês morto após o retorno do banho irá contar a terrível experiência a convite do vereador vereador Prof. André Luis.

Durante a sessão, a convite do vereador Prof. André Luis, Anelise Amaral, tutora da buldogue inglês prada, morta após o retorno de um banho em um petshop de Campo Grande, falará na Tribuna sobre a importância do transporte adequado dos animais que utilizam esses serviços.

Em setembro do ano passado o parlamentar já havia apresentado um projeto sobre transporte de animais.

O Projeto de Lei nº 10.773/22, de autoria do Vereador Prof. André Luis, visa autorizar o transporte de animais no transporte público coletivo, a iniciativa visa o bem-estar animal e em consideração àqueles que não possuem meios de se locomover, exceto o transporte público coletivo. No Brasil, há maior número de animais domésticos nos lares do que o de crianças, isso se deve em razão do aumento da importância do animal na vida do ser humano. O que demonstra a necessidade de leis que estabeleçam mínimas condições de transporte digno e seguro para esses seres.

