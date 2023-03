Casemiro lamenta derrota e analisa partida da Seleção Brasileira

O Brasil lutou, fez um jogo equilibrado, mas acabou sendo superado pelo Marrocos, por 2 a 1, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger (MAR), em amistoso. Casemiro, autor do gol brasileiro, falou ao fim do jogo sobre o revés. O volante elogiou o comandante Ramon Menezes e fez suas considerações sobre o duelo deste sábado (25).

“Não diria que tivemos falta de entrosamento, mas jogamos com um novo treinador, com ideias diferentes. Ele (Ramon) é um bom técnico, tem vontade de vencer e conta com uma ótima comissão”, analisou o volante.

O capitão canarinho ainda ressaltou que a Seleção Brasileira fez um bom jogo. No entanto, para ele, o pouco tempo de trabalho pesou no revés diante dos marroquinos.

“Cinco dias para entendermos o novo sistema de jogo é muito rápido. Dentro do possível fizemos uma boa partida. Tivemos oportunidades de vencer. Mas, no futebol quem faz mais gols merece”, concluiu Casemiro.

O jogo

O primeiro tempo começou de forma truncada e com muitas disputas físicas. A Seleção teve uma grande oportunidade aos 23, quando Bounou errou a saída de bola, Rony chutou, o arqueiro rebateu e Andrey finalizou para nova defesa do goleiro.

Na altura dos 25 minutos, Vini Jr. foi lançado em velocidade, Bounou chutou de forma estranha e o brasileiro tocou por cobertura para as redes, mas o impedimento foi marcado. Já aos 29, Boufal recebeu na área e abriu o placar para os marroquinos.

Após o intervalo, a Canarinho voltou ainda mais no ataque em busca do empate. Logo aos dois minutos, Rodrygo arriscou um voleio de fora da área e Bounou espalmou. Weverton fez linda defesa em chute de Ounahi, aos oito.

A ofensividade brasileira foi premiada aos 21: Casemiro recebeu de Paquetá na entrada da área e chutou colocado para vencer o goleiro, deixando tudo igual. No entanto, aos 34, Sabiri finalizou de dentro da área para marcar o segundo gol marroquino e definir o placar.

Com informações da CBF