TSE prevê reajuste de 26% em eleições 2022 e fixa limite de gastos

Até o próximo dia 20 de julho os valores atualizados dos novos tetos para as eleições de 2022 de ver divulgado, mas já falam em valores como: até R$ 88,35 milhões para Presidente da República no primeiro turno e no segundo turno R$44,17 milhões.

O TSE não divulgou o valor exato dos novos tetos para 2022. Em nota, o tribunal informou que “os valores atualizados devem ser divulgados até o dia 20 de julho.”

Em 2018, candidatos à Presidência da República puderam gastar até R$ 70 milhões, no 1º turno, e até R$ 35 milhões, no 2º.