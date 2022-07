Nessa sexta Prefeitura de Campo Grande irá premiar mais de 1,2 mil atletas da 35º Edição dos Jogos Escolares

A Prefeitura de Campo Grande, irá premiar amanhã (1°) mais de 1.200 atletas classificados nas competições da 35° Edição dos Jogos Escolares. As premiações serão entregues pela Funesp ( Fundação Municipal do Esporte) no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande, às 14h30, e vai contar com a representação de várias autoridades locais, diretores de escolas, professores, alunos, pais e responsáveis.

Participaram do campeonato mais de 80 escolas, 51 da Rede Estadual, 20 da Rede Municipal, 15 particulares e uma Federal, totalizando 2.600 atletas. Foram disputadas as categorias A, de 15 a 17 anos – nascidos em 2005, 2006 e 2007 e B, de 12 a 14 anos – nascidos em 2008, 2009 e 2010.

Foram disputadas várias modalidades esportivas como: Atletismo, Ciclismo, Natação-Feminino, Natação-Masculino, Badminton, Tênis de Mesa, Xadrez, Judô, Karatê, Tae Kwon Do, Wrestling, Basquete 3×3, Vôlei de Praia e Basquetebol.

O evento teve o objetivo de desenvolver o intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo, promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas na comunidade escolar.

Atletas paralímpicos serão premiados com medalhas e troféus. Nas modalidades coletivas serão premiados com troféus e medalhas. Nas modalidades individuais a premiação será de troféus, de primeiro, segundo e terceiro lugar e troféu da classificação Geral. As medalhas das modalidades individuais serão entregues para os representantes de cada instituição, no final do evento.

“A competição foi muito boa. Os alunos ficaram afastados por conta da pandemia. Os jogos agora marcam o retorno das atividades dos estudantes, das competições escolares. Convidamos a população para prestigiar esses novos atletas”, pontuou o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano.

O técnico de basquete, Rodrigo Oliveira de Paula, da Escola Marista, fala sobre a emoção da premiação. “Eles estão iniciando um trabalho na escola e já na primeira competição foram campeões, ficaram e ficarão muito felizes em receber esta merecida homenagem que serão as medalhas e troféus”, disse o técnico.

